MIUI 12'de Her Uygulamaya Ayrı Ses Seviyesi Belirlenebilecek

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin, Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzünde sunduğu yeni bir özellik, kullanıcıların sev seviyesini uygulama bazında değiştirmelerine imkan tanıyor. Sound Assistant (Ses Asistanı) adındaki özellik şimdilik Çin ROM‘una sahip cihazlara sınırlı, ancak çok yakında dünya genelindeki diğer kullanıcılar için de yayınlanması bekleniyor.

Facebook’ta veya herhangi bir sosyal medya platformunda dolaşırken, kulaklığınız takılı halde Spotify’dan bir şarkı dinlediğinizi hayal edin. O sırada bir video gördünüz ve çok izlemek istediniz. Eğer videoyu izlerken müzik dinlemeye devam etmek istiyorsanız, videonun sesini kapatmanız gerekiyor.

Bildiğiniz gibi Windows işletim sistemli PC'lerde, bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmadan her uygulamaya ayrı ayrı ses seviyesi belirleyebiliyorsunuz. Yakında, Xiaomi telefonlar da benzer bir özelliğe sahip olacak.

Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzünde sunulacak olan özellik; YouTube, Facebook, Spotify gibi farklı uygulamalar için ses düzeylerini ayarlamanıza izin veriyor. Sound Assistant (Ses Asistanı) adındaki özellik şimdilik Çin ROM‘una sahip cihazlarla sınırlı, ancak çok yakında dünya genelindeki diğer kullanıcılar için de yayınlanması bekleniyor.

Video oynatırken veya müzik dinlerken, ses artırma/kısma tuşlarına basarak Xiaomi telefonunuzdaki Ses Asistanı özelliğini kullanabileceksiniz ancak önce, bu özelliği ayarlar menüsünden etkinleştirmeniz gerekiyor.

Telefonunuz MIUI 12 güncellemesini aldıktan sonra söz konusu özelliği aktif hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ses Asistanı’nı etkinleştirdikten sonra telefonunuzdaki çeşitli uygulamalar için ses seviyesini özelleştirebileceksiniz.

MIUI 12’de Ses Asistanı özelliğini etkinleştirme