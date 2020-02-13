İspanya’nın Barcelona şehrinde yapılacak Mobil Dünya Kongresi(MWC), corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. Mobil Dünya Kongresi’nde uluslararası tanıtımı yapılacak olan TOGG’un geliştirdiği yerli otomobilin de tanıtımı iptal olmak zorunda kaldı.

Her yıl İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. GMS Birliği (GSMA), iptal kararını almadan önce birçok önemli şirket, corona virüsü salgını nedeniyle etkinliğe katılmayacağını açıklamıştı.

33 yıllık tarihinde ilk defa iptal edilen Mobil Dünya Kongresi, TOGG’un yerli otomobil projesinde de sorun yarattı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin uluslararası tanıtımını Mobil Dünya Kongresi’nde yapacaktı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı bir açıklama ile yerli otomobilin tanıtılacağı etkinliğin 24 Şubat’ta Barcelona’da yapılacağını duyurmuştu. Ancak MWC’nin iptal edilmesi TOGG’un da planlarını değiştirmesine neden oldu.

TOGG, yerli otomobili otomobil fuarlarında tanıtmak istemiyor. Bu nedenle mart ayında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı’na TOGG’un katılması beklenmiyor. Cenevre Otomobil Fuarı’na katılınmayacağı düşünüldüğünde yerli otomobilin tanıtımı için 3 seçenek kalıyor.

Yerli otomobilin tanıtım etkinliği için ilk seçenek eylül ayında Berlin’de düzenlenecek IFA. Yerli otomobilin uluslararası tanıtım etkinliğinin düzenlenmesi için en yakın tarihli ve en uygun etkinlik IFA görünüyor. Ancak TOGG, IFA’da da etkinlik yapmayı tercih etmeyebilir.

IFA’nın tercih edilmemesi durumunda Ocak 2021’de Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtım etkinliği düzenlenebilir. CES’in de tercih edilmemesi durumunda, gelecek sene düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi son ihtimal olarak kalıyor.

Yerli otomobilin uluslararası tanıtımı için TOGG, hangi fuarı seçerse seçsin tanıtım etkinliği 6 ay ile 1 yıl arasında ertelenecek gibi görünüyor. Hangi etkinliğin tanıtım için seçileceği şu an belli olmamasına rağmen gelen haberler TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın tanıtım etkinliği için CES’i istediği yönünde.