App Store ve Google Play'de futbol severlerin ilgi gösterdiği çokça futbol oyunu bulunuyor. Bu oyunların arasından en iyilerini seçmek ise epey zor. Bu nedenle biz de sizler için en iyi mobil futbol oyunlarını listeledik.

Futbol, dünyanın en popüler sporlarından biri. Dünyanın her bir yerinde yüzlerce futbol ligi, binlerce takım ve on binlerce futbolcu var. Böylesine yüksek sayılarda oyuncusu bulunan bir sporun da haliyle de birçok taraftarı bulunuyor.

Mobil oyun endüstrisinin bu taraftarları telefonları başına kitleyecek birçok futbol oyunu bulunuyor. Kimisinde sevdiğiniz futbolcuları sahada yöneteceğiniz kimisinde ise oyunu simüle şekilde görüp takımın teknik direktörü olacağınız en iyi futbol oyunlarını sizler için listeledik.

Mobil futbol oyunları:

Final Kick 2020

Dream League Soccer 2021

eFootball PES 2021

FIFA Soccer

Kevin Tom’s Football Manager

Rumble Stars

Soccer Manager 2020

Soccer Star 2020

World Soccer League

Football Strike

Score Hero

Flick Shoot

Kafa Topu 2

Verdiği soluksuz arcade hissi ile Final Kick

Geliştirici: Ivanovich Games

Puan: 4,3

Final Kick 2020, arcade hissi veren basit bir futbol oyunu. Oyundaki tek amaç frikikten ya da penaltıdan gol atmak. Final Kick, iyi grafikler, çevrimdışı turnuvalar, çevrimiçi çok oyunculu, haftalık turnuvalar ve basit kontroller içeriyor. Turnuvaları uzun süren bu oyunun maçları o kadar da uzun sürmüyor. Grafik ve kontrolleri oldukça başarılı olan Final Kick ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.

En büyük mobil futbol oyunlarından: Dream League Soccer

Geliştirici: First Touch Games

Puan: 4,3

Dream League Soccer 2021, mobil cihazlardaki en büyük futbol oyunlarından biri. Oyun tam takımlara, eksiksiz oyunlara ve tam bir sahaya sahip. Oyunda amaç bir takım kurup, oyuncularınızı güçlendirip şampiyonluklar kazanmak. Ücretsiz olan bu başarılı futbol oyunu, şaşırtıcı derecede iyi.

FIFA'nın en büyük rakibi: eFootball PES

Geliştirici: Konami, PES Productions, Konami Digital Entertainment

Puan: 4,3

eFootball PES 2020, FIFA’nın mobil ve diğer tüm platformlardaki en büyük rakibi. Birçok oyuncu eFootball PES 2020'nin daha iyi bir oyun olduğuna inanıyor. Oyun iyi grafikler, olağanüstü mekanikler ve kontroller, bir takım oluşturma mekaniği, çevrimiçi çok oyunculu, yerel çok oyunculu ve daha fazlasını içeriyor. Böylesine içeriğe sahip olan eFootball PES 2021, muhteşem bir futbol oyunu.

Tüm platformların en popüler futbol oyunu: FIFA Futbol

Geliştirici: EA Mobile, EA Vancouver

Puan: 4,1

FIFA Futbol, tartışmasız mobil cihazlardaki en popüler futbol oyunu. Olağanüstü grafiklere, iyi mekaniklere ve çok fazla içeriğe sahip olan FIFA Furbol, tek oyunculu modu, çevrimiçi PvP, çevrimiçi ligler, 550'den fazla takımdan oyuncular ve daha fazlasını içeriyor. FIFA Futbol, türündeki diğer oyunlardan çok daha fazla içeriğe sahiptir.

Piksellerden oluşan futbol simülatörü: Kevin Tom’s Football Manager

Geliştirici: Kevin Toms

Puan: 4,5

Kevin Tom’s Football Manager, küçük ve zarif bir futbol simülatörü. Grafikleri piksellerden oluşan bu simülatör, görünüşünden çok daha derin bir oynanışa sahip. Kevin Tom’s Football Manager’da, bir takım seçip, oyuncularınızla kontratlar yapıp, stratejilerinizle şampiyon olmaya çalışıyorsunuz. Kevin Tom’s Football Manager, eski bir Commodore 64 oyununun grafiklerini yansıtıyor. Oyun, eski futbol taraftarları için nostaljik bir değere de sahip.

Rekabetçi bir arcade futbol oyunu: Rumble Stars

Geliştirici: Frogmind

Puan: 4,2

Rumble Stars, listedeki yeni futbol oyunlarından biridir. Renkli grafiklere, saçma yeteneklere ve hayvanlara sahip bir arcade futbol oyunu. Oyun, tonlarca karakter ve özelleştirmelerle PvP çevrimiçi oyun oynama özelliğine sahip. Ayrıca Rumble Stars ile kulüpler, çeşitli ligler ve diğer rekabetçi zorluklar elde edersiniz. Herhangi bir simülatör deneyimi olmadan eğlenmek isteyenler için Rumble Starts birebir.

Teknik direktörlük simülatörü: Soccer Manager

Geliştirici: Soccer Manager

Puan: 4,1

Soccer Manager 2020, bu türdeki en yeni oyunlardan biri. Oyun bir teknik direktörlük simülatörü. Soccer Manager 2020’de temelde kendi futbol takımınızı yönetiyorsunuz. 33 ülkede 800 takım arasından seçim yapabilir ve onları şampiyon olacak şekilde yönetebilirsiniz. Oyun iyi grafikler, tam oyun simülasyonları ve çok daha fazlasını içeriyor. Oyunda alacağınız kararlar, taraftarlarınızın size karşı tutumunu bile etkiliyor. Birçok gerçekçi unsura sahip bu oyun, oyuncularına kendilerini bir teknik direktörmüş gibi hissettiriyor.

Basit kontrolleri ile Soccer Super Star

Geliştirici: Viva Games Studios

Puan: 4,2

Soccer Star 2020 eğlenceli bir futbol oyunu. Ortalama grafiklere ve oynanışa sahip bu oyun tamamen mobil cihazlar için optimize edilmiş. Basit kontrolleri, yüzlerce futbolcu ve eşya özelleştirmeleri bulunan Soccer Star 2020, futbol severlerin eğleneceği bir mobil oyun.

15 dil desteği ile Dünya Süper Lig

Geliştirici: Mobirix

Puan: 4,3

Çoğu futbol oyunundan çok daha iyi olan World Soccer League, FIFA ve PES gibi oyunlarla ne yazık ki baş ölçüşemiyor. Oyunda 120 takım, 2.000 oyuncu, dört oyun modu, başarılar, skor tabloları ve 15 dil desteği bulunuyor. Oldukça basit mekaniklere sahip olan bu oyun, ortalamanın üzerinde grafiklere sahip.

Ünlü futbol takımları ile oynayabileceğiniz Football Strike

Geliştirici: Miniclip

Puan: 4,4

Mobil cihazlarda oynanabilen çok oyunculu bir futbol oyunu olan Football Strike’ı, arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. FC Barselona, Liverpool FC, Tottenham Hotspur FC ve Borussia Dortmund gibi ünlü takımlarla oynayabildiğiniz Football Strike’ta oyuncularınızı ve ekipmanlarınızı yükseltme seçeneğine de sahipsiniz.

En sevilen mobil futbol oyunlarından: Score Hero

Geliştirici: First Touch Games

Puan: 4,2

Sanal futbol sahasında bir kahraman olmak için Score Hero'yu deneyebilirsiniz. Birçok oyuncu için en iyi mobil futbol oyunu olan Score Hero, mobil futbol oyunlarında en çok tavsiye edilen oyunlardan biri. Oynaması kolay ancak ustalaşması zor olan Score Hero’da katılabileceğiniz çok sayıda heyecan verici turnuva var. Tatmin edici grafikleri ve ses efektleri olan Score Hero’da, 500’den fazla seviye bulunuyor.

Heyecan verici bir futbol deneyimi sunan Flick Shoot 2

Geliştirici: Gameguru

Puan: 4,4

Flick Shoot 2, oyuncularına ulaşabilecekleri futbol oyunlarının keyfini çıkaracakları bir deneyim sunuyor. Gerçekçi efektleri ve oyun dokusuyla görsel olarak mobil platformlardan en gelişmiş oyunlardan biri olan Flick Shoot 2, gerçekçi ve heyecan verici bir futbol deneyimi sunuyor. Kesintisiz bir oyun deneyimi için yüksek çözünürlüklü grafiklere ve gelişmiş fizik motoruna sahip Flick Shoot 2, klasik atari modu ve çok sayıda turnuva ile çok oyunculu oynanışa da entegre edilmiş.

Futbol oyunlarına yeni bir soluk katan Kafa Topu 2

Geliştirici: Masomo

Puan: 4,4

Masomo stüdyolarının geliştirdiği ve mobil cihazların en popüler futbol oyunlarından biri haline gelmiş Kafa Topu’nun ikinci oyunu olan Kafa Topu 2, oldukça eğlenceli bir rekabetçi futbol oyunu. Arkadaşlarınıza ya da tamamen rastgele kişilere karşı maç yaptığınız bu oyunda, topa sadece zıplayarak kafanızla vurabiliyorsunuz. İçeriğinde yer alan görselleri, ses efektleri ve seslendirmeleriyle öne çıkan Kafa Topu 2, birçok özelleştirmeye de sahip.