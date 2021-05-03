Mortal Kombat filminin senaristine göre Mortal Kombat serisi üçleme olabilir. Bu üçlemenin gerçekleşmesi için ise serinin hayranlarının tepkileri büyük önem taşıyor.

Son yıllarda Hollywood, bulabildiği bütün markaların filmini yapmak üzere harekete geçmiş durumda. Marvel'ın da başarısından sonra, çekilen her film "Tutarsa devamını yaparız, sinematik evren kurarız" fikriyle ortaya çıkıyor.

Yakın zamanda vizyona giren yeni bir yapım olan Mortal Kombat da bu konuda bir istisna değil. Filmin yazarı Greg Russo, yaptığı açıklamada Mortal Kombat filminin olası bir yeni üçlemenin başlangıç filmi olmasının planlandığını söyledi.

Kararı hayranlar verecek

Russo, yaptığı açıklamada üçleme için umutlu olduğunu belirtti. Filmin senaryosunu kaleme alırken üçleme olarak kaleme aldığını söyleyen Russo, üçlemenin tamamını yazmadığını ama aklında bir üçleme olduğunu belirtti.

Bir yazar olarak, bir senaryoyu kaleme alırken kendilerine ilerleyebilecekleri boş alanlar bırakmaları gerektiğini ve kendilerini köşeye sıkıştırmamaları gerektiğini belirten Russo, haliyle Mortal Kombat'ı da bir üçleme olarak kurgulamış.

Mortal Kombat'a adını veren "Kombat" kısmını filmde pek göremememizin nedeni de yazarın bu yaklaşımı olmuş. Mortal Kombat'ta farklı boyutlardan gelen dövüşçüler, kendi gerçekliklerini kurtarmak için herkesle sıkı bir mücadeleye girişmek zorunda kalıyor. Filmde ise bu kısma pek girildiği söylenemez.

Esas kavga ikinci filmde kopacakmış

Senariste göre ilk film, Mortal Kombat'a giden süreci anlatmak üzere tasarlanmış durumda. İkinci film ise esas Mortal Kombat'ın döndüğü, kazananın ve kaybedenin belli olacağı yapım olacak. Üçüncü filmde ise dövüşün ardından yaşananlar ele alınacak.

İlk filmin sonunda da Dünya'nın artık bu turnuvaya dahil olmak üzere olduğunu görüyorduk. Henüz Mortal Kombat tam olarak başlamış sayılmazdı. Haliyle devam filmi geleceği hissini de burada alıyorduk. Seyircilerden gelecek olan geri bildirime ve izlenme sayılarına göre üçlemenin devamının gelip gelmeyeceği belli olacak.

Mortal Kombat filmini izlediniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz?