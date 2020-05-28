Moto G Fast'in Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

Motorola'nın üzerinde çalıştığı yeni bir telefon modelinin tanıtım videosu sızdırıldı. Moto G Fast olarak isimlendirilecek telefonun sızdırılan tanıtım videosu, telefonun neredeyse tüm özelliklerini ortaya çıkarıyor. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Bir dönemler cep telefonu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Motorola, şu anda eski popülaritesinden çok uzak. Ancak şirket, yaşadığı zorluklara rağmen yeni telefon modelleri üzerinde çalışmaya ve bu telefonları tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Sızdırılan yeni bir video ise Motorola'nın Moto G serisi cihazlarına yeni bir üyenin ekleneceğini gözler önüne seriyor.

YouTube'a yüklenen yeni bir tanıtım videosu, Motorola'nın yeni akıllı telefonun Moto G Fast olarak isimlendirileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca paylaşılan videoda bu telefonun tasarımını ve bazı teknik özelliklerini de açıkça görebiliyoruz. Ancak video, cihazın fiyatını ya da çıkış tarihini ne yazık ki ortaya koymuyor. Dilerseniz hemen, Motorola Moto G Fast'in tasarım ve teknik özelliklerine yakından bakalım.

Motorola Moto G Fast böyle görünecek

Motorola'nın hazırladığı tanıtım videosu, Moto G Fast'in "Moto G8"e fazlasıyla benzeyeceğini ortaya koyuyor. Hayli kalın çerçevelere sahip olan telefon, ekranında ön kamerayı bulunduran bir delik ile geliyor. Ayıca telefonun arkasındaki üçlü kamera kurulumunu ve üzerinde Motorola logosunun bulunduğu parmak izi okuyucuyu da açıkça görebiliyoruz.

Sızdırılan tanıtım videosu, Moto G Fast'in Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden güç alacağını ortaya koyuyor. Ayrıca bu telefon, 3 GB veya 4 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca video, yeni akıllı telefonunun tek şarj ile 2 gün boyunca kullanılabileceğini iddia ediyor. Bu kullanım süresini sunacak olan bataryanın ise 10 watt hızlı şarj desteğine ve 4.000 mAh kapasiteye sahip olabileceği konuşuluyor.

Motorola'nın çıkış tarihini ve fiyatını bilmediğimiz akıllı telefonu, çözünürlük değerleri belli olmayan bir ana kamera, bir ultra geniş açılı kamera ve bir de makro kamera ile gelecek. Her ne kadar özellikleri henüz bilinmiyor olsa da bu kameraların üstün bir özellik sunacağını beklememek gerekiyor. Dilerseniz artık sizleri, Motorola'nın yeni akıllı telefonu için hazırladığı o sızdırılmış video ile baş başa bırakalım.

Motorola Moto G Fast tanıtım videosu