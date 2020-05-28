Xiaomi, Dimensity 1000+'lı Bir Redmi Telefon Tanıtabilir

Xiaomi'nin MediaTek Dimensity 1000+ yonga setini kullanan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Çinli teknoloji devinden, Dimensity 1000+ ile 144 Hz ekran yenileme hızı sunan bir Redmi telefon gelebilir.

MediaTek'in Dimensity 1000 serisini tanıttığı lansmanda Xiaomi Group China'nın başkanı ve Redmi markasının genel müdürü Lu Weibing de sahne almıştı. Bu durum, Xiaomi'nin yeni MediaTek işlemcilerini kullanan akıllı telefonlar piyasaya süreceği söylentilerinin başlangıç noktası olmuştu.

MediaTek'e göre Dimensity 1000+, sektördeki 5G çift SIM kart modunu destekleyen tek yonga ve kullanıcılara daha kararlı bir ağ hızı sağlıyor. Ayrıca MediaTek Dimensity 1000+, 144 Hz yenileme hızını da destekliyor. Tüm bunların yanı sıra görüntü kalitesi optimizasyonu için yeni bir özellik olan MiraVision ile birlikte geliyor.

Weibo'da güvenilir sızıntılarıyla tanınan DigitalChatStation adlı kullanıcı, Xiaomi'nin 144 Hz LCD ekrana sahip bir telefon geliştirdiğini öne süren bir paylaşım yaptı. Ayrıca bu cihazın MediaTek Dimensity 1000+ yongasını kullanacağını belirtti. Xiaomi, MediaTek'in amiral gemisi işlemcisini Redmi modellerinden biri için tercih edebilir.

Xiaomi Group China başkanı ve Redmi genel müdürü, Redmi 10X serisi lansmanında şirketin ürün yelpazesini K serisi, X serisi ve Note serisi olarak tanımladı. MediaTek Dimensity 1000+'in üst seviye bir işlemci olduğu düşünüldüğünde K serisi yeni bir akıllı telefonla gelmesi beklenebilir.

Redmi K30 Pro, Qualcomm Snapdragon 865 amiral gemisi yongasıyla birlikte geliyor ve şirket, Dimensity 1000+ ile amiral gemisi serisine 5G teknolojisini daha düşük maliyetle getirmeyi hedefliyor olabilir.