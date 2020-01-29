Üç Motorola Cihazın Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Lenovo tarafından satın alınan ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorola’nın Moto G8, Moto G8 Power ve henüz ismi belli olmayan bir cihazının görüntüleri ve donanım özellikleri ortaya çıktı.

Akıllı telefon pazarında çok da güçlü olmayan ancak pazar payını artırmak isteyen ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorla’nın bu sene içerisinde çıkaracağı telefonlara dair bazı söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Motorla’nın çıkaracağı henüz ismi belli olmayan “stylus” cihazı, Moto G8 ve Moto G8 Power’a ait hem renderlar hem de bazı donanım özellikleri ortaya çıktı. Henüz ismi belli olmayan cihazın da görünüş olarak G8 ve G8 Power’a oldukça benzediğini söylemek gerekiyor.

Stylus

Stylus ile donatılan bu cihazın ismi henüz bilinmediği gibi donanım özelliklerine dair de çok fazla detay bilinmiyor. Cihazın kamerasıyla ilgili ortaya çıkan söylentilere göre telefon, 48 MP’lik bir ana kameraya sahip olacak, bu kameraya geniş açılı kamera ve makro kamera da eşlik edecek. Ayrıca lazer otofokus için dördüncü bir sensörün de bulunabileceği ifade ediliyor. Yazılım tarafındaysa cihazın, stok Android ile gelmesine muhtemel gözle bakılıyor.

Moto G8

Moto G8’in alt tarafında yer alan çerçevenin stylus’a ve Moto G8 Power’a göre daha kalın olduğu görülüyor. Renderında kulaklık girişi görülebilen telefonun mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı düşünülüyor.

Moto G8 donanım özellikleri

Ekran: 6,39 inç, 1.560 x 720 çözünürlük

6,39 inç, 1.560 x 720 çözünürlük İşlemci: Snapdragon 665

Snapdragon 665 RAM: 2 / 3 / 4 GB

2 / 3 / 4 GB Depolama: 32 / 64 GB

32 / 64 GB Arka kamera: 16 MP f/1,7 ana kamera, 2 MP f/2,2 makro, 8 MP f/2,2 geniş açılı

16 MP f/1,7 ana kamera, 2 MP f/2,2 makro, 8 MP f/2,2 geniş açılı Ön kamera: 8 MP f/2,0

8 MP f/2,0 Batarya: 4.000 mAh, 10 W hızlı şarj

4.000 mAh, 10 W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 10

Moto G8 Power

Moto G8 Power, stylus cihaza bir hayli benziyor. Tıpkı stylus gibi iki farklı renk seçeneğiyle geleceği iddia ediliyor. G8 Power’ın renk seçenekleri ise mavi ve siyah olarak gözüküyor. Cihazda ayrıca kulaklık girişi ve dört arka kamera bulunuyor.

Moto G8 Power donanım özellikleri