Motorola'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı katlanabilir telefonu Razr, satışa çıkmadan henüz ön sipariş aşamasındayken tükendi. 1.500 dolardan satışa sunulan telefon, 6 Şubat'ta resmi olarak piyasaya sürülecek.

Yeni tanıttığı Razr telefonuyla katlanabilir akıllı telefon sektörüne dâhil olan Motorola, bu telefonunu geçtiğimiz günlerde ön siparişe açmıştı. Eski günlerine geri dönmenin hayalini kuran şirket, satış rakamlarından oldukça memnun olmalı zira cihazlar henüz resmi satışa çıkarılmadan tükendi.

Motorola’nın Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X’e rakip olarak çıkardığı Razr, 2019 yılı içerisinde tanıtılan birkaç katlanabilir akıllı telefondan biri. Pek çok kez ertelemeye maruz kalan telefonun, son yapılan açıklamada 6 Şubat’ta çıkarılacağı açıklanmıştı. Telefonun ön siparişleriyse 26 Ocak tarihinde başladı.

Motorola Razr neler sunuyor?

1.500 dolarlık (vergiler hariç 8.910 TL) bir fiyat etiketi olan Motorola Razr, tasarım noktasında 2000’lerin başında dünyayı sallayan ikonik Motorola telefonuna benziyor. 6,2 inç, 2142 x 876 piksel çözünürlüğünde katlanabilir bir ana ekrana sahip olan telefon, kapağındaysa bildirimleri görüntülemeye yarayan 2,7 inçlik ek bir ekran daha barındırıyor.

Motorola Razr, gücünü 2,2 GHz’lik Qualcomm Snapdragon 710’dan alıyor. Öte yandan telefonun bellek kısmında 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama bulunuyor. Kutusundan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkan telefonun önümüzdeki günlerde Android 10 güncellemesi alacağı da açıklandı.

Motorola Razr özellikleri: