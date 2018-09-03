Motorola, Çin’de yaptığı lansman ile geçtiğimiz ay duyurulan Moto P30’dan sonra P30 Note’un duyurusunu gerçekleştirdi.

6.2 inçlik Full HD+ ekranla gelen telefon, Snapdragon 636 işlemci, ZUI 4.0 destekli Android 8.1 (Oreo), 18W hızlı şarj destekli 5000mAh büyüklüğünde batarya gibi özelliklere sahip olacak.

Eğimli, cam arka tasarıma sahip olan Moto P30 Note, ayrıca çift SIM ve microSD kart girişine sahip.

Moto P30 Note Özellikleri

2.5D kavisli, 6.2 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran

1.8GHz hızında 8 çekirdekli Snapdragon 636 işlemci ve Adreno 509 grafik işlemcisi

4/6 GB RAM ve 256 GB’a kadar yükseltilebilir 64 GB hafıza

Android 8.1 (Oreo) işlemci ve ZUI 4.0 kullanıcı arayüzü

Çift tonlu LED flaş destekli 16 MP ve 5 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera

12 MP çözünürlüğünde ön kamera

Boyut: 156×76×8.39 mm, ağırlık: 198 gram

Hızlı şarj destekli 5000mAh batarya

Cıva-siyah karışımı renge sahip olan Moto P30 Note, 4 GB RAM versiyonu 292 dolar, 6 GB RAM versiyonu is 336 dolar etiket fiyatıyla satışa sunulacak. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan cihazın tahmini fiyatı (olur da gelirse) 2750 ve 3250 TL civarlarında olacak.