Kısa bir süre önce zam yapılan motorine bugün bir kez daha zam yapıldı. Yeni motorin zammının 8 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Kısa bir süre öncesinde motorine 52 kuruş zam geldiği bildirilmiş; zamlara tepkili olan halk sesini sosyal medyada yükseltmişti.

Yapılan bu son zammın üzerinden çok geçmeden bugün motorine yeni bir zam yapıldığı haberi geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine zam geldiğini Twitter üzerinden duyurdu.

Motorine 80 kuruş zam

EPGİS, Twitter sayfasında yaptığı bir paylaşımla, 8 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde, pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde motorine 80 kuruş zam geldiğini bildirdi. Gelen zam ile birlikte ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.

Yapılan açıklamada ''08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 80 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerine yer verildi.