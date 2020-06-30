Motorola, amiral gemisi Edge+'ın ardından şimdi de, daha düşük özelliklere sahip Edge modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket son olarak, özelliklerini güncellediği yeni telefonun fiyatını açıkladı.

Motorola, nisan ayında Edge+ ile amiral gemisi akıllı telefon pazarına tekrar gireceğini açıklamıştı. ABD'li şirket, Edge+'ın yanında premium özelliklere sahip olması beklenen standart versiyon Edge'i de duyurmuştu. Edge+ geçtiğimiz aylarda satışa sunulsa da, kardeşi Edge henüz piyasaya sürülmedi.

Motorola, daha önce özelliklerini açıkladığı 5G destekli orta-üst seviye telefonu Motorola Edge'i bu yaz satışa sunmayı planlıyor. Şirket, yeni akıllı telefonunun çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yapmasa da, donanım tarafında bazı değişikliklerle geleceğini belirtti.

Motorola Edge ilk duyurulduğunda, 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle geleceği açıklanmıştı. Ancak Motorola telefonun özelliklerini güncelleyerek 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla piyasaya sürecek. Edge'in diğer teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yine de cihazın geçirdiği değişim, onu segmentindeki diğer rakiplere göre öne çıkarıyor.

Motorola Edge, Snapdragon 765 işlemci, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç OLED ekran, 4.500 mAh batarya ve dörtlü arka kamera modülüyle gelecek. Bu modül, 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 16 MP makro kamera ve 8 MP telefoto kamerasını içeriyor. Selfie kamerası, Edge+'ta olduğu gibi yine ekranın sol üst kısmındaki delikte yer alıyor.

Motorola'nın yeni telefonu ayrıca microSD kart ile genişletilebilir depolama, 3.5 mm kulaklık girişi ve 6 GHz altı 5G bağlantı desteği sunuyor. Kablosuz şarj desteği de pakete dahil olabilirdi, ancak ne yazık ki yok.

Motorola, Edge'in yaz aylarında 700 dolardan satışa sunulacağını açıkladı. Telefonun amiral gemisi abisi Edge+ ise 1000 dolardan piyasaya sürülmüştü. Motorola, Edge için kesin bir tarih vermedi, ancak yakın gelecekte satışa sunulacağı kesinleşti.

Motorola Edge teknik özellikleri: