Motorola razr 2'nin Çıkışı COVID-19 Nedeniyle Ertelendi

Motorola’nın ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonu razr 2’nin çıkış tarihinin COVID-19 salgını sebebiyle ötelendiği iddia edildi. Ayrıca telefonun çıkış tarihinin de 2021’den önce olmayacağı söylendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, gündelik hayatla birlikte birçok alanı da olumsuz etkiledi ve bunlar arasında akıllı telefon sektörü de bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda dünyadaki birçok şehrin karantina altına alınması sebebiyle birçok ürünün çıkışı erteleniyor ya da iptal edilebiliyor.

Görünüşe göre koronavirüs salgını, ertelediği ya da iptal ettirdiği birçok etkinliğin arasında Motorola’nın ikinci katlanabilir akıllı telefonu Motorola razr 2’yi de dâhil ediyor. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre razr 2’nin çıkışı 2021 yılına ertelendi.

Motorola razr 2, 2021’e ertelendi

Display Supply Chain Consultants (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlığı) kurucusu ve CEO’su Ross Young, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Motorola razr 2’nin çıkışı, COVID-19 sebebiyle bir çeyrek ötelendi. Çıkışı, 2021’e kadar olası değil” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığı salgını sebebiyle erteleniyor olması anlaşılabilir olsa da arkasında başka sebep olması da pek sürpriz olmaz. Motorola’nın ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonu, tıpkı Galaxy Z Flip gibi daha büyük bir ekranla kullanıcılara sunulacak.

“Smith” telefon olarak adlandırılan Motorola razr 2, ayrıca XT2071-4 olarak da biliniyor. razr 2’nin Snapdragon 765 yonga setine, 8 GB RAM’e ve 2.845 mAh değerinde de bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 256 GB dâhili depolama alanı da muhtemel seçenekler arasında bulunuyor.

Telefonun arka tarafında Samsung ISOCELL Bright GM1 sensör kullanan 48 MP’lik kamera ve ön tarafında 20 MP’lik selfie kamerası yer alacak. Android 10 işletim sistemine sahip olacak olan cihaz Flex View ve Quick View ekranlarla birlikte gelecek.