Motorola Edge+'ın Göz Yaşartan DXOMARK Sonuçları

Motorola'nın uzun süren sessizliğin ardından çıkarmış olduğu yeni 'amiral gemisi' telefonu Motorola Edge+'ın 108 MP’lik kamerası, DXOMARK'ta yapılan testlerden oldukça yüksek puanlar aldı.

Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Motorola Edge+, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmış ve satışa çıkartılmıştı. Telefon, 1.000 dolarlık yüksek fiyatıyla ve Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle oldukça fazla tartışma yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde Motorola Edge+'ın 108 MP çözünürlüğündeki ana kamerasına yapılan testler, bir hayli olumlu sonuçlandı.

Motorola Edge+'ın özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak telefon, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyle geliyor ve bu işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor. 108 MP + 16 MP + 8 MP şeklinde üçlü arka kamera kurulumu bulunan Edge+'ta 25 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 6,7 inç Full HD+ OLED ekran bulunuyor. Son olarak da Edge+, 5.000 mAh değerinde bir bataryaya ve 5G desteğine sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Motorola Edge+'ın DXOMARK kamera testi sonuçları:

Motorola Edge+'ın 108 MP'lik geniş açılı ana kamerasının yanı sıra, 3x değerinde yakınlaştırma sunan bir lensi ve ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Motorola Edge+'ın bu ana kamerası, DXOMARK testinde genel olarak 113 puanlık bir skor elde etti. Bu puan her ne kadar bu kamerayı güncel en iyi 10 kamera arasına sokmasa da Edge+ bu puanla 2019 yılının en iyi kamera performanslarını gösteren Galaxy S10+ ve OnePlus 7T Pro gibi modellerin önüne geçmiş oldu.

Fotoğraf kategorisinde Edge+'ın ana kamerası ve geniş açı lensi 119 puan aldı. Bu iki lens, güzel renk oranlarına sahip detaylı görüntülerle ve düşük parazitlenmeyle iyi bir performans göstermiş oldu fakat Edge+'ın bu kategoride daha fazla puan almasını engelleyen telefoto lensiydi. 8 MP'lik telefoto lens, birçok senaryoda görüntü keskinliğini çok çabuk kaybetti.

Video kategorisiyse Edge+'ın 101 puan alarak Galaxy S10+, OnePlus 7T Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone Pro Max modellerini geride bıraktığı kategori oldu. 108 MP'lik kameranın kendini gösterdiği 4K/30 FPS videolar, oldukça fazla detay içeriyordu. Hatta düşük ışık video çekimleriyle bu 108 MP'lik kamera, parazitlenme seviyesini iPhone 11 Pro Max'in altında tutmayı başardı.