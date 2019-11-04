Motorola Razr İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr'a ait gerçek görüntüler, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafa göre telefon, önceki sızıntılardan da tahmin ettiğimiz gibi bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Bir zamanların teknoloji devi olan şimdilerdeyse eski günlerini mumla arayan Motorola, ilerleyen günlerde katlanabilir tasarımlı telefonunu piyasaya sürecek. Telefonun normal şartlar altında 13 Kasım’da tanıtılması bekleniyordu ancak telefon, şimdiden bir kişinin elinde kanlı canlı görüntülendi.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da Sunniton adlı bir kullanıcı tarafından fotoğrafı paylaşılan telefonun Motorola Razr olduğu iddia ediliyor. Fotoğraftan da gördüğümüz üzere Motorola Razr’ın aşina olduğumuz katlanabilen telefonların aksine eski tarz kapaklı telefonlar gibi olacağını görüyoruz.

Paylaşılan fotoğraf, daha önceki sızıntıları doğruluyor:

Paylaşımı yapan kaynağın ne kadar güvenilir olduğu ya da bu fotoğrafı nasıl elde ettikleri de bilinmiyor ancak her iki durumda da sızdırılan bu fotoğraf, diğer sızıntıları ve söylentileri destekliyor. Bu noktada yeni Moto Razr’da da eski Razr cihazlarında olduğu gibi ekranın altında büyük bir panel görüyoruz.

Fotoğrafta açılmış bir hâlde görüntülenen cihazın iç kısmında yukarıdan aşağıya doğru uzanan tek bir katlanabilir ekran var. Bu da telefonun dikey olarak katlanabilir olduğu söylentilerini doğruluyor ve modern Razr’ların neye benzeyeceğini az çok anlamamıza yardımcı oluyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan XDA Developers’ın şimdiye dek yayınladığı sızıntılar sayesinde cihazın teknik özellikleriyle ilgili birkaç detay daha biliniyor. Buna göre 4/6 GB RAM seçenekleriyle gelecek olan telefon, gücünü Snapdragon 710 işlemciden alacak.

Telefonun açıldığında 6,2 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacağını belirten kaynaklar, telefonun katlandığında ise orijinal Razr cihazlarına benzer olarak 2,69 inçlik 800 x 600 çözünürlükte bir ekrana sahip olacağını belirtiyor.

Özelliklerinden de anlaşılacağı üzere orta segmentte konumlandırılacak bir cihaz olacak Moto Razr’ın fiyat konusunda ise biraz tuzlu olması bekleniyor. Son olarak 64 ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı söylenen telefonun 1.500 dolar (8.605 TL) gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor.