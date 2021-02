Motorola'nın bu yılın yaz aylarında tanıtılması beklenen yeni nesil akıllı saatleri ortaya çıktı. Moto G Smartwatch modelinin haziran ayında, Moto Watch ve Moto One modellerininse 1 ay sonra, temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

2016 yılında akıllı saat sektöründen çekilen Motorola, aradan geçen üç yılın ardından 2019'un Ekim ayında üçüncü nesil Moto 360 akıllı saatini duyurmuştu. Şirket, bu saatin üretimi için eBuyNow adlı bir şirketle ortaklık kurmuştu. Görünüşe göre iki şirket, bu yılın ilerleyen aylarında üç tane daha Moto markalı akıllı saat tanıtarak ortaklıklarını geliştirecek.

Şirketin yakın tarihli yol haritasını gösteren bir sunumda, haziran ayı için planlanmış Moto G Smartwatch adlı bir saat görülüyor. Adından da anlaşılacağı üzere bunun bütçe dostu bir cihaz olması bekleniyor. Tasarım noktasındaysa yan tarafta iki fiziksel düğme ve dairesel bir kadran bizleri karşılıyor.

Motorola, bu yıl 3 yeni akıllı saat tanıtacak:

Her şey planlandığı gibi giderse yaklaşık bir ay sonra, temmuz ayında Moto Watch ve Moto One modelleri de seriye eklenecek. Bu noktada Moto Watch, Apple Watch'u andıran bir tasarıma sahipken, Moto One ise büyük ihtimalle serideki tepe model olacak.

Donanım tarafına geçtiğimizdeyse yeni Moto saatlere, Motorola'nın stratejik ortaklarından biri olan Qualcomm'un geliştirdiği yongaların güç vermesi bekleniyor. Bu noktada üst modeller için Snapdragon Wear 4100 platformu ve en az 1 GB RAM seçeneği ön plana çıkarken, bütçe dostu modellerinse Snapdragon 3100 ile gelmesi muhtemel görünüyor. Tüm bu saatlerin WearOS çalıştıracağını da söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Motorola, giyilebilir teknoloji sektöründe önümüzdeki yaz aylarını oldukça tempolu geçirecek gibi görünüyor. Elbette, sızdırılan bu sunumun şirket tarafından onaylanmadığını ve tarihlerde ya da tamamıyla ürünlerde değişiklik olabileceğini unutmamak gerekiyor.