Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bugün oldukça ilgi çekici bir mottoyla öne çıktı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç; “Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft” dedi.

Türkiye’nin son dönemde en ciddi yatırımlarını teknoloji alanında yapmaya başladı. Yerli ve milli araç projesinin ardından, uzay ajansı projesiyle birlikte şimdide GAFAM olarak adlandırılmış; Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft’un muadillerinin yapılması konuşuluyor.

Aslına bakarsanız Apple dışında hemen her projenin bugüne kadar muadil ürünleri denenmişti. Veri güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir girişimin olması ve desteklenmesi beklenebilir ancak bu noktada gerçekten yapılacak girişimin kullanılabilirlik alanında daha fazla çalışma yapılması gerekliliği de düşünülmeli.

Veri güvenliği oldukça değerli:

Ankaragazetecisi’ne açıklamalarda bulunan Dr. Ali Taha Koç, WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapacağının duyurulmasının ardından, dijital güvenlik ve veri gizliliği tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak diyen Koç; “Teknolojiyi teknolojiyle yeneceğiz. Bu teknolojik değişimin önüne geçebilmek için de yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, "Dünya beşten büyüktür." diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google, bizim bütün arama sistemlerimizi biliyor. Apple hem bilgisayarımızı hem telefonumuzu biliyor. Biyometrik verilerimizin dışında parmak izlerimizi de aldı. Facebook, kimi sevip sevmediğimizi ne yiyip ne içtiğimizi bile biliyor. Amazon, nasıl alışveriş yaptığımızı, hangi filmleri izlediğimizi neyi sevip sevmediğimizi biliyor. Microsoft, kullandığımız bütün işletim sistemlerimizin bilgisine sahip” diye belirtiyor.

Ali Taha Koç, büyük teknoloji şirketlerinin verilere bu kadar kolay ulaşmasını da özgürlük ve demokrasi ihlali olarak değerlendiriyor. Koç, sözlerine şöyle devam ediyor; “Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar hâlimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir.”

Muadiller aslında var:

Microsoft Windows: Pardus

Pardus Amazon: PttAvm

PttAvm Google Arama Motoru: Yaani

Yaani Facebook LCC Whatsapp: BIP

Bu tarz karşımıza çıkabilecek alternatif çalışmalar mevcut. Hatta şu anda birçok kamu kurumunda Pardus oldukça sık kullanılan bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. PttAvm özellikle HGS, OGS ödeme sistemleri için popüler sitelerden biri.

Bu noktada kullanıcı alışkanlıklarını değiştirebilmek adına mevcut yazılımlara benzeyen, kullanıcı alışkanlıklarına devam ettirebilecek girişimlerde bulunmak daha sağlıklı olacaktır. GAFAM oldukça eğlenceli bir tanımlama olmasıyla beraber, böyle girişimlerin ülkemizde ne zaman tam anlamıyla oturabileceğini zaman gösterecek.