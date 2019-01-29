Samsung, katlanabilir akıllı telefon kategorisinin en büyük oyuncusu gibi görünse de SDC 2018'de gösterdiği cihaz pek de tüketicileri etkileyecek türden değildi. Motorola ise katlanabilir Razr v4 ile tüketicilerin dikkatini fazlasıyla çekebilir.

Apple hariç akıllı telefon piyasasındaki neredeyse tüm büyük üreticilerin katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Katlanabilir akıllı telefonlar, sektör adına yeni kategori açmış olacak. Bu da demek oluyor ki bir türlü aradığı çıkışı yakalayamayan markalar, katlanabilir akıllı telefonlarında diğerlerinden farklı bir özellik sunarak kendilerini ön plana çıkarabilme fırsatı bulacaklar.

Tüm şirketler gibi Motorola da katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Motorola’nın farkı ise akıllı telefon endüstrisi için tamamen yeni bir teknoloji olan katlanabilir ekranları, tüketiciler tarafından kabul görmüş retro tasarım çizgileri ile birleştirecek olması. Yani en azından iddialar bu yönde. Eğer bu iddialar doğruysa Motorola, iki farklı konuda Samsung’un katlanabilir telefonu olacak Galaxy X’i tamamen unutturabilir.

Tanıdık Tasarım

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola, katlanabilir akıllı telefonunun tasarımında bir zamanların kapaklı telefonu Razr serisini referans alacak. Fark ise cihazın bir tasarında ekran, bir yarısında fiziksel tuşlar yerine boydan boya tek bir ekranın bulunması olacak. Üstelik cihaz katlandığında dış tarafta kompakt bir akıllı telefon ekranı kullanıma hazır olacak.

İddialar, Motorola’nın açıldığında kısmen tablet olan bir akıllı telefon değil, standart bir akıllı telefon boyutuna gelen bir cihaz geliştirdiği yönünde. Yani Motorola, tüketicilere daha büyük ekranlı bir akıllı telefon değil, katlayıp cebinize ‘sığdırabileceğiniz’ kompakt bir akıllı telefon geliştiriyor. Bu da devasa ekranlı telefon istemeyenler için büyük bir artı.

Daha Kullanışlı

Motorola Razr V4, devasa bir ekrana sahip olmadığı için devasa bir bataryaya da ihtiyaç duymayacak. Bu nedenle cihaz ince ve hafif bir tasarıma sahip olabilecek. SDC 2018’de görmüş olduğumuz Samsung katlanabilir akıllı telefon açıldığında gayet şık bir cihaz olsa da katlandığında adeta bir tuğla oluyordu. Dahası, iki ayrı 2190mAh pil, cihazı standart bir akıllı telefona göre oldukça ağır hale getiriyor.

Kısaca özetlemek gerekirse Motorola, ‘mobil’ özelliklerini artıracak taşıması kolay katlanabilir bir akıllı telefon geliştiriyor. Samsung ise ele avuca sığmayan, ağır ve hantal bir katlanabilir akıllı telefon gösterdi. Bu şartlar altında Motorola’nın Razr v4 ile Galaxy X’i geride bırakma potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz.