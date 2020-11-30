Bir Motosiklet Sürücüsünün Radara Karşı İlginç Çözümü

Bir motosiklet sürücüsü, hız aşımlarında radara yakalanmamak için ilginç bir çözüme başvurdu ancak bu çözüm, trafik polisinin gözünden kaçmadı. Siyah bant ile plakasındaki rakamları değiştiren sürücü, 505 TL para cezasına çarptırıldı.

Radar sistemleri, hız sınırlarını aşarak hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüleri tespit edip cezalandırılabilmesi için geliştiriliyor ancak Edirne’deki bir motosiklet sürücüsü, hız sınırı aşarken yakalanmamak için yapmış olduğu “kurnazlık” ile radarları yanıltmayı başardı.

Plakasının sonu 976 olan motosiklet sürücüsü, siyah bant kullanarak 9 ve 6 rakamlarını 8’e dönüştürdü ve plakasının radarda 878 olarak gözükmesini sağladı. Bu değişiklik, radarı yanıltmayı başarsa da trafik polislerinin gözünden kaçmadı. Söz konusu motosikleti durdurduktan sonra plakadaki garipliği fark eden trafik polisi, U.B. adlı vatandaşın foyasını ortaya çıkardı.

Siyah bant sayesinde radar cezasından kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polisinin cezasından kaçamadı

Plakasını bant ile değiştirerek yanlış okunmasını sağlayan, bu sayede de radar uygulamasına takılmayan motosiklet sürücüsü, “plakanın farklı okunmasını sağlama” suçundan 505 TL para cezasına çarptırıldı. Söz konusu motosiklet sürücüsünün plakasını değiştirerek şu ana kadar kaç TL aşırı hız cezasından kurtulduğu ise tabii ki bilinmiyor...

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