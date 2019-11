Mount and Blade Warband modları ile oyun deneyimini bambaşka bir hâle getirmek mümkün. Hatta bu modları yüklemek için bir iki tuşa basmanız yeterli oluyor. Peki Bannerlord beklenirken oynanılabilecek, Mount and Blade Warband’in en iyi modları hangileri ve bu modlar nasıl yüklenir?

Mount and Blade serisi Türk oyuncuların yanı sıra dünya çapında bir ses getirdi. Oyun piyasaya çıktığı zaman bir benzeri bulunmuyordu ki hâlâ aynı tadı verebilen türde oyunlar bulmak çok zor. Oyun, açık dünya henüz günümüzdeki kadar yaygın değilken bambaşka bir şekilde yorumlayarak her oyuncuya kendi hikayesini yazdırmanın ne demek olduğunu gösterdi.

2008 yılında çıkan ilk oyundan iki sene sonra çıkan Mount and Blade: Warband ise oyuna getirdiği siyasi ve politik yeniliklerle oyuncuların gözüne iyiden iyiye girmeye başladı. Öyle ki oyun basınında çok önemli bir yere sahip olan PC Gamer 2016 yılında yaptığı “Dünyanın En İyi 100 Oyunu” listesinde 30. sırayı Mount and Blade Warband aldı.

Mount and Blade: Warband geçen yıllara rağmen hâlâ çok fazla kişi tarafından oynanıyor. Oyunun ne kadar iyi olduğunun kanıtlarından biri de bu. Ancak bir oyun ne kadar iyi olursa olsun bazen senelerce oynamaya yeterli iyilikte olmayabiliyor. İşte bu noktada devreye modlar giriyor. Oyun kolayca modlanabilir olduğu için binlerce modu var. Biz de en iyi Mount and Blade: Warband modlarını bir araya getirdik.

Mount and Blade Warband modları nasıl yüklenir?

Mount and Blade: Warband Steam üzerinde bulunan bir oyun olduğu için topluluk tarafından yapılan modları oyuna eklemek oldukça kolay. Tek yapmanız gereken Steam hesabınızdan oyunu satın almış olmak. Sonrasında yapmanız gereken işlemler şu şekilde:

Kütüphanenizden oyunun sayfasına girin.

girin. Sekmeler arasında bulunan “ Atölye ”ye basın.

”ye basın. Arama kutucuğuna aradığınız modun ismini yazın.

yazın. Çıkan ekranda modun üstüne basın.

basın. Girdiğiniz sayfada “ Abone Ol ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. Modun indirmesi başlayacak.

En iyi Mount and Blade Warband modları:

Ottoman Scenario, Osmanlı modu (Türkçe):

Listemize Türk oyuncuların en çok oynadığı modlardan biriyle başlayalım istedik. Mount and Blade Warband Orta Çağ’da geçen kılıç ve kalkan dövüşlerini konu aldığı için, Anadolu topraklarında geçen savaşları konu alan modlarının yapılması da çok normal. İşte böyle modlar arasında kendisini en çok sevdirmiş olan modlardan biri Osmanlı Senaryosu modu.

Mod ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun hükmetmiş olduğu topraklar, oyunun haritası oluyor. Osmanlı İmparatorluğu hariç, modun oyuna eklediği ülkeler arasında Sırbistan Krallığı, Macaristan, Moldova, Litvanya Krallığı, Trabzon İmparatorluğu, Mora Despotluğu, Kıbrıs Krallığı, Karamanoğulları Beyliği ve Ramazanoğulları Beyliği yer alıyor.

Oyuna 1460 yılında başlıyorsunuz. Başlangıç noktasından itibaren ana oyundan farklı olan birçok şey var. Farklılıklar arasında en dikkat çeken özelliklerden bazıları deniz savaşları, mod dahilinde eklenen birlikler, kendi eviniz olması ve baştan sonra yenilenmiş kaleler.

The Last Days of The Third Age (Türkçe):

The Last Days of The Third Age, Yüzüklerin Efendisi hayranları tarafından kesinlikle denenmesi gereken bir mod. Modun en ilginç taraflarından birisi temel oynanış mekanikleri üzerinde yaptığı değişiklikler. Yani bu modu yükledikten sonra kendinizi farklı bir oyun oynuyormuş gibi hissetmeniz çok olası.

Modun Yüzüklerin Efendisi hayranları tarafından geçer not almasının sebeplerinden biri, Tolkien’in yazdığı kitapları esas alıyor olması. Kitapları okuyan insanlar, modda bulunan bazı elementlerin Tolkien’in yarattığı evrene paralel olduğunu söylüyor.

Gelelim modun özelliklerine. Öncelikle mod Üçüncü Çağ’da geçiyor. Yani Sauron mağlup edileli çok olmamış. Yüzük Savaşı ise henüz yapılmamış. Modun en ilginç yanlarından biri ise bu modu oynarken kendi krallığınızı kurmak gibi bir amacınız olmaması. Zaten Orta Dünya’da kendi krallığını kurmaya çalışmak çok doğru bir hamle olmayabilir.

A World of Ice and Fire:

Kılıçların, kalkanların ve okların kullanıldığı bir oyunda Game of Thrones temalı bir mod olmaması yazık olurdu. İşte A World of Ice and Fire bu açığı kapatmakla kalmıyor, üstüne bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor.

Moda başlandığı zaman asıl amaç kendi hanenizi kurarak oyunda bulunan Yedi Krallığı alt etmek. Tabii ki Mount and Blade oyunlarının yapısı gereği her krallığı yok etmek zorunda değilsiniz. Dilediğinizle ittifak da kurabiliyorsunuz.

Mod konu edindiği eserle zaten çok seviliyor. Ancak modun geliştiricileri modun peşini bırakmayarak düzenli olarak güncelleştiriyorlar. Modun güncellenme geçmişine bakıldığı zaman geliştiricilerin neredeyse her ay yeni bir geliştirici günlüğü çıkardığı görülüyor.

Diplomacy:

Mount and Blade Warband’i oynarken diyalog ekranında geçirdiğiniz vakit, at üstüne geçirdiğiniz vakitten daha fazlaysa Diplomacy modunu kesinlikle denemeniz gerekiyor. Mod, oyuna ticaret, siyaset ve politika anlamında devrim niteliğinde yenilikler ekliyor.

Diplomacy ile birlikte oyuna eklenen özellikler arasında kralınızı savaş çıkarmaya ikna etmek, önemli bir noktaya birlikler göndermek, farklı krallıkları savaş çıkarmakla korkutarak onları haraca bağlamak gibi oyun deneyimini gerçekten farklı bir boyuta taşıyan eklentiler bulunuyor.

Diplomacy savaş meydanında ana oyunun yapısını koruyor. Ayrıntı tarafında ise oyunu bambaşka bir şekle sokuyor. Bunu da başarılı bir şekilde yaptığı için en sevilen Mount and Blade Warband modları arasında yerini rahatlıkla alıyor.

Nova Aetas:

Nova Aetas tıpkı listemizde bulunan The Last Days of the Third Age isimli mod gibi oyunun temel mekaniklerini derinden değiştiriyor. İki mod arasındaki en önemli fark, The Last Days of the Third Age bizi savaşın kıyısında geçen zamanlara götürürken, Nova Aetas bizleri medeniyetin daha çok geliştiği ve sosyal toplumun daha ön planda olduğu bir zaman götürüyor.

Mod, oyunu bir hayat simülasyonu oyunu kadar ayrıntılı hâle getirmiyor. Ancak bireylerin toplumdaki yerinin sosyal hayata etkisi, işçilik gibi kavramları çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Eğer savaşmayı seçerseniz o tarafta da birçok yenilik bulunuyor.

Mount and Blade: Warband daha önce de söylediğimiz gibi modları sayesinde uzun yıllardır eskimedi. Ancak 2020’nin Mart ayında Bannerlord’un çıkmasıyla birlikte çoğu insan Warband’i bırakarak yeni oyuna geçiş yapacak. Bu yüzden modlama kısmı Bannerlord’da nasıl olacak ondan da bahsedelim.

Bannerlord da tıpkı Warband gibi 'modlanabilir' olacak mı?

Taleworlds, oyunlarının ömrünü en çok uzatan faktörlerden biri olan modlanabilirlik desteğini Bannerlord ile birlikte de devam ettirecek. Hatta Taleworlds’te çalışan oyun mekaniği programcısı Rabia Adıgüzel, oyunu modlanabilir bir hâle getirmenin geliştirme sürecini ne kadar yavaşlattığından bahsediyor.

Kendisi aynı zamanda Warband için yapılan modları gördükçe harcanan emeklerin boşa gitmediğini söylüyor. Sanıyoruz ki bu noktada Rabia Adıgüzel’e katılmayacak bir oyuncu yoktur.

Sonuç olarak, Mount and Blade: Warband ile çok severek oynadığımız modları Bannerlord oynarken de görebileceğiz. Tabii önce bu modların Bannerlord için de yapılması gerekiyor. Oyun çıktıktan sonra modların da çıkmasının çok uzun sürmeyeceğini tahmin ediyoruz.

Yılların efsanesi Mount and Blade: Warband’in en iyi 5 modunu sıraladığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Eğer Warband’i seviyorsanız ve listede bulunan modlardan denemediğiniz varsa kesinlikle göz atmanız gerektiğini düşünüyoruz. Eğer henüz oyuna sahip değilseniz, Mount and Blade Warband’i Türkçe yamaya gerek kalmadan Steam üzerinden satın alıp indirebilirsiniz.