Kullanıcılarının şikayetlerine müdahale etme konusunda eksiklikler yaşayan Thunderbird, yeni yılda bu sorunların giderileceğinin güvencesini verdi.

Mozilla’nın e-posta yazılımı Thunderbird, Firefox kadar tüketici bilincine sahip olmasa da belirli bir tüketici nüfusuna sahip. Uygulamayı kullananlar 2019 yılında köklü ve olumlu değişikliklerle karşılaşabilirler.

Birkaç yıl öncesine kadar Mozilla’nın Thunderbird ile olan ilişkisi biraz sıkıntılı görünüyordu. 2015 yılında organizasyon, Thunderbird’ün teknik altyapısını Firefox’tan çekmeye karar verdi ve başka organizasyonlar araştırmaya başladı. Ancak işin sonucunda Mozilla Thunderbird’ü bünyesinde tutmaya ve desteklemeye devam etti. Şu an için üzerine daha fazla düşülen projede, 8 tam zamanlı personel çalışıyor ve ekibe altı kişinin daha eklenmesi bekleniyor.

2019 yılında büyüyecek ekip, uygulamayı daha hızlı ve modern görünüşlü bir uygulama haline getirmeyi vadetti. Kullanıcı arayüzü güncellemeleri alacak olan uygulama, daha iyi bildirimlere ve daha iyi bir Gmail desteğine sahip olacak. Mevcut Gmail kurulum prosedürü fazlasıyla karışık olmasa da bir kere Gmail hesabınızla Thunderbird kurulumu yaptıktan sonra Gmail’in özelliklerini tam anlamıyla kullanamıyordunuz. Geliştirici ekip tüm bu sorunlara değineceğini ve yeni yılın yeni bir Thunderbird deneyimini beraberinde getireceğini belirtti.