Firefox kullanırken çok fazla sekme açarsanız bilgisayarınızın bellek kullanımının inanılmaz seviyelere geldiğini fark etmişsinizdir. Mozilla, çok ciddi bu hatayı 8 yılın ardından çözmeye karar verdi.

Web tarayıcıları için bellek yönetimi oldukça önemlidir. Özellikle benim gibi tüm günü bilgisayar başında geçiren biriyseniz tarayıcınızda aynı anda onlarca sekme birikebilir ve böyle durumlarda kötü bellek yönetimi, tarayıcının RAM’inizle savaş halinde olmasına neden olabilir. Mozilla, böyle bir durumun kullanıcılar için can sıkıcı olabileceğini düşünmüş olacak ki, 8 yıllık bir bellek yönetimi ‘hatasını’ düzeltmeye karar verdi.

Firefox 67 Nightly sürümünden itibaren Firefox, çok daha RAM dostu bir tarayıcı haline dönüşecek. Tarayıcı, RAM kullanımının arttığı durumlarda kullanılmayan sekmeleri de aktif hale getirecek. Böylece bellek tüketimi ciddi şekilde azalmış olacak. Bu sekmelere yeniden tıkladığınızda tarayıcı, sekmeyi yeniden yükleyecek. Ancak arka planda müzik çalan bir sekmenin susmaması için Mozilla, sekmelerin deaktif edilme sıralarını şu şekilde belirledi;

Herhangi bir oynatıcı çalışmayan sabitlenmemiş sayfalar. Herhangi bir oynatıcı çalışmayan sabitlenmiş sayfalar. Bir oynatıcı çalışan sayfalar.

Tarayıcıda nadiren aynı anda iki oynatıcıyı birden çalıştırdığımızı düşünürsek algoritmanın kullanıcıyı memnun edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca RAM kullanımının azalacak olması, özellikle düşük sistemli Firefox kullanıcıların rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Çoğu kişinin Chrome’dan da benzer bir hamle beklediğini tahmin etmek çok zor değil. Fakat Google, Mozilla’ya göre arka planda çok daha fazla servis çalıştırıyor. Bu servisleri nasıl kapatacağınızı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.