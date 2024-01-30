Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla yeni teknolojileri destekleyen dizüstü bilgisayarlara olan ilgi arttı. MSI Prestige 13 AI Evo A1M de yapay zekâyı odak noktasına taşımasıyla dikkat çeken modellerden biri. Peki bu dizüstü bilgisayarda hangi özellikler bulunuyor?

Yapay zekâ, hayatımızın her yerine entegre olmaya başladı ve bu da büyük değişimlerin habercisi. Sektördeki gelişmeler bu hızla devam ederse çok yakında yapay zekâ olmadan hareket edemez hâle geleceğiz. Tabii bu da beraberinde yepyeni ihtiyaçlar doğuracak. Mesela kullandığımız bilgisayarları, yapay zekâ odaklı modellerle değiştirmek zorunda kalacağız.

Gerek oyun gerekse profesyonel amaçlara hizmet eden bilgisayarlar geliştirmekte olan MSI da içinde bulunduğumuz durumun farkında. Yapay zekâyı daha şimdiden odak noktası hâline getirmek isteyenler için özel çalışmalar yapan şirket, eşsiz özelliklerle donattığı bilgisayarlarını çoktan tanıttı. İşte onlardan bir tanesi de MSI Prestige 13 AI Evo A1M.

Karşınızda MSI Prestige 13 AI Evo A1M





MSI Prestige 13 AI Evo A1M, 13.3 inç boyutunda FHD+ veya 2.8K çözünürlükte ekranlarla satın alabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar. FHD+ çözünürlük destekli versiyonda IPS panel bulunurken, 2.8K çözünürlükte OLED panel görüyoruz. 1080p çözünürlükte 30 fps görüntü verebilen HDR destekli web kamera ise görüntülü görüşmeler için fazlasıyla iyi.

0,99 kilogram ağırlık değeri ile mobiliteyi maksimize eden dizüstü bilgisayar, Intel Killer BE Wi-Fi 7 teknoloji ve Bluetooth 5.4 ile donatıldı. Ayrıca MSI Prestige 13 AI Evo A1M’de 2 adet 2W hoparlör de bulunuyor.

Gelelim yapay zekâ bölümünü ilgilendiren özelliklere. MSI’ın yeni dizüstü bilgisayarı, Intel Core Ultra 7 155H işlemciden güç alıyor. Bu işlemcinin gücü, MSI AI Engine olarak isimlendirilen yeni bir teknoloji ile destekleniyor. Yapay zekâ destekli teknoloji, oyun ve iş odaklı çalışmalar sırasında mümkün olan en iyi performansı sunabilmek için donanım üzerinde otomatik ayarlamalar yapabiliyor.

Sadece bunlar da değil. MSI Prestige 13 AI Evo A1M, sahip olduğu NPU çekirdekleri ile yapay zekâ odaklı uygulamaların daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Üretken yapay zekâ, MSI’ın yeni dizüstü bilgisayarları ile hayatınızın merkezine yerleşebilecek gibi görünüyor.

MSI Prestige 13 AI Evo A1M, sahip olduğu yeni teknolojilerle uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar. 32 GB’ye kadar ulaşabilen LPDDR5 RAM, Intel Arc entegre GPU’lar ve 75 Whr kapasiteli batarya gibi özellikler, yapay zekâ teknolojileri ile ilgisi olmayan tüketiciler için bile tercih nedeni olacaktır. MSI’ın internet sitesindeki ürüne de buradan ulaşabilirsiniz.