Yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayarların sayısı çoğalmaya başladı. MSI Prestige 16 AI da onlardan biri. Peki yapay zekâ yazılımlarında bile performanstan ödün vermeyen dizüstü bilgisayar neler sunuyor?

Yapay zekâ odaklı teknolojilerin yaygınlaşması, geliştiricilerin bu alanda çalışmalarına imkân tanıyacak bilgisayarlara duyurulan ihtiyacı artırdı. Hâl böyle olunca markalar, birbirlerinin peşi sıra yapay zekâ odaklı bilgisayarlar üretmeye başladılar. Sektörün önde gelen isimlerinden MSI da yapay zekâ dünyasına tepeden giriş yapan markalardan biri.

MSI'ın yapay zekâ odaklı yeni dizüstü bilgisayarı "Prestige 16 AI", önümüzdeki dönemde adından sıklıkla söz ettiren bir model olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Piyasadaki en üst düzey donanım özellikleriyle donatılan bilgisayar, hafif ve şık yapısı ile de dikkat çekiyor. Peki MSI Prestige 16 AI, hangi özelliklere sahip?

Karşınızda MSI Prestige 16 AI

Prestige 16 AI Studio (B1VGG/B1VFG/B1VEG) ile Prestige 16 AI Evo (B1MG) isimli dizüstü bilgisayarlar, yapay zekâ için özel olarak optimize edildiler. Intel Core Ultra 7 ve Intel Core Ultra 9 işlemcilerle donatılan dizüstü bilgisayarlar, yapay zekâ odaklı işlemlerde performanstan ödün vermemek için Intel'in NPU teknolojisinden faydalanıyorlar. MSI, bu teknolojiyi mümkün olan en iyi hâle getirmek için yapay zekâ destekli 100 uygulama geliştiricisi ile iş birliği yaptı.

MSI'ın yapay zekâ odaklı teknolojisi bundan ibaret değil. Prestige 16 AI serisi; kullanıcıların kullanım süreçlerini yapay zekâ ile algılayıp, donanım ayarlamasını otomatik olarak yapabilen “Intelligent Gaming”, “Intelligent Work”, “Intelligent Meeting” ve “Intelligent Entertainment” teknolojileriyle donatıldı. Ocak ayında kullanıma sunulacak MSI AI Engine, tüm bu senaryolar için en iyi performansın sunulmasını sağlayacak.

MSI Prestige 16 AI serisi yapay zekâ odaklı modeller olarak karşımıza çıkmış olsalar da dilerseniz günlük kullanıcı olarak da bu dizüstü bilgisayara sahip olabilirsiniz. 16 veya Prestige 13 AI Evo (A1MG) modelinde 13.3 inç ekran boyutu sunan dizüstü bilgisayar, 32 GB'ye kadar RAM ve NVIDIA GeForce RTX 4070'e kadar GPU ile oyunlarda da eşsiz bir deneyim sunuyor. Üstelik 2 kilogramın altındaki ağırlık değeri ile MSI Prestige 16 AI, mobiliteyi zirveye çıkarıyor.

MSI Prestige 16 AI Studio (B1VGG/B1VFG/B1VEG) teknik özellikleri:

Ekran 16" UHD+ (3840 x 2400), 16:10, %100 DCI-P3, OLED

16" QHD+ (2560 x 1600), 16:10, %100 DCI-P3, 400nit, IPS İşlemci Intel Core Ultra 9 185H

Intel Core Ultra 7 155H RAM 32 GB'ye kadar (LPDDR5) Depolama 1 x NVMe M.2 SSD, PCIe Gen4 x4 GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 (B1VGG)

NVIDIA GeForce RTX 4060 (B1VFG)

NVIDIA GeForce RTX 4050 (B1VEG) İşletim Sistemi Windows 11 Home

Windows 11 Pro Bağlantı Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 Ses 2 x 2W hoparlör, 1 x ikisi bir arada jak, DTS Sound, 3 mikrofon, Hi-Res Audio Ready Güvenlik Harici TPM modülü (dTPM) 2.0, parmak izi okuyucu, IR webcam, webcam kapağı, Kensington Lock Bağlantı Portları 1 x Thunderbolt4 / DP/ USB Type-C (PD 3.1 şarj desteği)

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP (PD 3.0 Şarj desteği)

1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD kart okuyucu

1 x HDMI 2.1 (8K 60Hz / 4K 120Hz), 1 x RJ45 Batarya ve Adaptör Li-Polymer, 99.9Whr, 140W USB Type-C PD 3.1 Boyutlar 358,4 x 254,4 x 16,85~18,95 mm Ağırlık 1,6 kilogram

MSI Prestige 16 AI Evo (B1MG) teknik özellikleri: