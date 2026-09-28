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Qualcomm Doğruladı: Gelecek Nesil Snapdragon Çipleri Samsung ile Ortaklaşa Üretilecek!

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Qualcomm, gelecek nesil amiral gemisi Snapdragon çipleri ve LPDDR6 teknolojisi için Samsung Foundry ile 2nm sürecinde çalıştığını doğruladı.

Qualcomm Doğruladı: Gelecek Nesil Snapdragon Çipleri Samsung ile Ortaklaşa Üretilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Qualcomm, gelecekteki mobil işlemcileri için Samsung Electronics ile olan köklü ortaklığını daha da derinleştiriyor. Bu yılın başlarında 2026'da piyasaya sürülecek bazı amiral gemisi Snapdragon çiplerinin Samsung Foundry tarafından üretileceği söylentileri gündemi meşgul etmişti.

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Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni modellerde Samsung imzası bulunmasa da şirket, sonraki nesil teknolojiler için Samsung ile dirsek temasında olduğunu resmen duyurdu.

İçerikten Görseller

Qualcomm Doğruladı: Gelecek Nesil Snapdragon Çipleri Samsung ile Ortaklaşa Üretilecek!
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2nm üretim artık standart hâline geliyor

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Snapdragon Summit 2026'da konuşan Qualcomm Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Patrick, Samsung Foundry ile aktif bir iş birliği yürüttüklerini belirterek Samsung'un en güçlü küresel ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Qualcomm, şu anda Samsung'un gelişmiş 2nm üretim sürecini gelecekteki amiral gemisi Snapdragon işlemcilerinde nasıl kullanacağını değerlendiriyor. Sektör kaynakları, Qualcomm'un yeni nesil tepe model çiplerini Samsung'un ikinci nesil 2nm teknolojisiyle üretmeyi hedeflediğine dikkat çekiyor.

İki şirket arasındaki ortaklık yalnızca işlemci üretimiyle sınırlı olmayacak. Samsung'un akıllı saatleri Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'nin yanı sıra yeni nesil akıllı gözlükleri de Snapdragon çipsetlerinden güç alıyor. Ayrıca iki şirket, cihaz içi ağır yapay zekâ işlemlerinin neden olduğu bellek darboğazlarını aşmak için ortaklaşa çalışıyor.

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