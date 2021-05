MSI, Yeni Oyuncu Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

MSI, 11.nesil Intel Core H işlemci ve GeForce RTX 30 ekran kartları ile üst düzey oyun deneyimi vadeden yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Şirket ayrıca performans ve ses kalitesini optimize eden yeni teknolojilerini de tanıttı.

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan MSI, "MSIology: Teknoloji Estetik ile Buluşuyor" adlı yeni bir sanal lansman etkinliği gerçekleştirdi ve özellikleriyle oyuncuları heyecanlandıracak yeni teknolojilerini ve ürünlerini gün yüzüne çıkardı. MSI'ın yeni 11.nesil Intel Core H serisi işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartından güç alan dizüstü bilgisayarları, yüzde 30 gibi müthiş bir performans artışı sunuyor.

MSI'ın yeni nesil dizüstü bilgisayarlarındaki en dikkat çeken gelişmelerden bazıları PCIe Gen4, Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı olurken; grafik performansını maksimize eden harici grafik modu, popüler oyunları üst düzey grafik ayarlarda oynayabilmenize imkan tanıyor. Ayrıca Full HD'de 360 Hz, QHD'de 240 Hz tazeleme oranı sunan ekran panelleri, yeni MSI dizüstü bilgisayarları FPS oyunları için de biçilmiş kaftan kılıyor.

MSI'ın yeni amiral gemisi oyuncu dizüstü bilgisayarı: Creator Z16

MSI'ın lansman etkinliği sırasında sahneye çıkardığı ilk ürün, 16:10 ekran en/boy oranıyla dikkat çeken amiral gemisi dizüstü bilgisayarı Creator Z16 oldu. Rafine zevklere sahip kişilere hitap eden, altın oran ile tasarlanmış bu üst düzey dizüstü bilgisayar, "premium" tasarımıyla iF Dünya Tasarım Ödülüne de aday gösterilmişti. CNC üretimli, yalnızca 16 mm kalınlığında ince bir alüminyum gövdeye sahip olan MSI Creator Z16, Ay grisi rengiyle kalitesini zerafet ile birleştiriyor.

2,2 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan Creator Z16, MSI True Pixel teknolojisi sayesinde mümkün olan en doğru renk değerlerini üretirken; QHD+ çözünürlüklü ekranında DCI-P3 renk gamını yüzde 100 oranda destekliyor. En yeni 11.nesil Intel işlemci ve GeForce RTX 3060 GPU ile gelen dizüstü bilgisayar, özel Cooler Boost Trinity+ soğutma ile 3D animasyon renderı gibi zorlu görevlerde dahi yüzde 40 daha iyi bir performans sunuyor.

Büyüleyici ekranında en gerçekçi renkleri sunan dizüstü bilgisayarlar: Creator 17 ve Creator M16

MSI'ın söz konusu lansman etkinliğinde tanıtılan diğer ürünleri ise Creator 17 ve Creator M16 oldu. Creator 17, üst düzey kaliteye sahip Mini LED ekran ile mümkün olan ne canlı ve en gerçeğe yakın renk kalitesini sunarken; özellikle 4K görüntüler ile çalışan kişilerin memnun kalacağı 17 inçlik daha büyük bir ekran sunuyor. Creator M16 ise adından da anlayabileceğiniz gibi 16 inçlik bir ekrana sahip ve bu ekranda 500 nit gibi çoğu dizüstü bilgisayardan yüzde 66 daha yüksek bir maksimum parlaklık seviyesi sunuyor.

Sanatçıların dokunuşlarıyla süslenen canavarlar: Katana GF ve Pulse GL Serisi

Lansmanın ikinci yarısında Katana GF76 ve GF66 ile karşımıza çıkan MSI, söz konusu dizüstü bilgisayarları tasarlarken "Romance of the Three Kingdoms" ve "Nobunaga's Ambition" gibi eğik oyunlardaki çizimleriyle bilinen görsel sanatçı Tsuyoshi Nagano ile birlikte çalıştığını ifade ediyor. Buna göre Katana GF76 ve GF66, kadim el sanatları ustalarının benzersiz yeteneklerinden esinleniyor.

MSI, etkinlik sırasında Katana GF serisinin yanı sıra Pulse GL serisinin yeni üyelerini de ortaya çıkardı. Pulse GL76 ve GL66 olarak isimlendirilen yepyeni dizüstü bilgisayarların tasarımı için de dijital konsept sanatçısı ve Zbrush Dünya Şampiyonu Maarten Verhoeven ile iş birliğine gidildi. MSI Notebook Ürün Yönetimi Bölümü başkan yardımcısı Clark Peng, lazer motifleri ve güçlü titanyum grisi gövdesiyle dikkat çeken Pulse GL serisi için "Tıpkı yüksek teknoloji ürünü bir savaş zırhı gibi" ifadelerini kullandı.

Hepsi bu kadar da değil; MSI, popüler GF serisini de 11. Nesil Intel H serisi CPU ve NVIDIA GeForce RTX 30 serisi GPU ile yükseltmiş durumda. Yüzde 60'a varan bir performans artışı sağlayan bu yükseltme, oyunlarda yüzde 25'e veren FPS artışı sağlamış durumda.

Oyun deneyimini en üst seviyeye çıkaran dizüstü bilgisayarlar: GE Raider serisi

MSI'ın yeni GE Raider, GP Leopard ve GS Stealth serisi dizüstü bilgisayarları ise oyuncu dizüstü bilgisayarı piyasasında dengeleri değiştirecek türden cihazlar. GeForceRTX 3080 Laptop GPU ile gelen dizüstü bilgisayarlar; sınıfının en yüksek toplam grafik güç değeri olan 165W'a kadar güç sunuyor. Özellikle GP Leopard serisi, maksimum taşınabilirlik ve güç ile yalnızca oyuncular için değil mühendisler için de en uygun çözümlerden biri konumunda.

MSI'dan performans ve ses kalitesini optimize eden teknolojiler: MSI Center ve Speaker Tuning Engine

İçeriğimizin başında da aktardığımız gibi MSI, lansman sırasında yalnızca yani ürünlerini değil, yeni teknolojilerini de duyurdu. Bu yeni teknolojilerden biri olan MSI Center, yapay zeka destekli algoritması ile kullanıcının ihtiyaçlarına göre tüm ayarları akıllı bir şekilde yapılandırabiliyor ve sistemin daima optimize bir performans ile çalışmasını mümkün kılıyor. Speaker Tuning Engine ise akıllı akustik algoritmalarla gelen ve giden sesi gerçek zamanlı olarak takip edip ses kalitesini en üst seviyeye çıkaran bir akıllı ses motoru olarak karşımıza çıkıyor. Böylece MSI, yeni dizüstü bilgisayarlarını yalnızca donanım olarak değil, teknoloji olarak da yükseltmiş oluyor.