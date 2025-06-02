Dijital içerik platformu MUBI, son yatırım turunda 100 milyon dolar daha topladı. Net değerlemesi 1 milyar dolara ulaşan platform, "unicorn" hâline geldi. Peki MUBI, bu para ile ne yapacak?

2007 yılında Efe Çakarel tarafından kurulan ve yıllar içerisinde küresel çapta ses getirmeyi başaran bağımsız sinema platformu MUBI ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çıktığı son yatırım turunda 100 milyon dolar civarı yatırım toplamayı başaran firma, bu sayede toplam değerlemesini 1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş oldu. MUBI, artık "unicorn" olarak anılacak.

Son kullanıcılar tarafından dijital içerik platformu olarak biliniyor olsa da MUBI, aslında bir film yapımcısı. Son dönemlerde uluslararası dağıtım işine de odaklanan platform, Oscar, Altın Küre ve hatta BAFTA ödüllü "The Substance" isimli filmin haklarını 12 milyon dolara satın almasıyla dikkat çekmişti. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde firmanın 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasının şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

"Netflix ya da Apple ile rekabet amacımız yok"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MUBI CEO'su Efe Çakarel, Apple veya Netflix gibi platformlarla rekabet etmek gibi bir amaçlarının olmadığını söyledi. "Amacımız büyük sinemayı, hem klasik hem çağdaş olanı, yüceltmek" diyen Çakarel, sinema sektörünün son dönemlerde bağımsız ve "speciality" olarak tanımlanan filmlere kaydığını belirtti. Emre Çakarel'e göre son 3 yılda en çok gelir elde eden 200 filmin 69 tanesi, bu kategorilerdeydi.

Peki MUBI, Netflix ile rekabet etmeyecekse 1 milyar dolarlık değerleme ile ne yapacak? Edinilen bilgilere göre şirket, topladığı son yatırım ile hem yaratıcı üretim kapasitesini artıracak hem de uluslararası dağıtım ağını güçlendirecek. Geçtiğimiz yıl Cineart'ın çoğunluk hissesini alan firma, yine bu tür haberlerle gündem olabilir.