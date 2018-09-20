Muhteşem Gösterilere Ev Sahipliği Yapan Teknofest, Başladı!

Milli gururumuz Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisiyle başlayan etkinliğe dair ulaşımdan içeriğe, tüm detayları sizler için derledik.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Teknofest, henüz etkinliğin ilk gününde muhteşem şovlara ev sahipliği yaptı. Öncelikle milli gururumuz olan Türk Yıldızları'nın akılalmaz şovuna sahne olan festival, daha sonrasında Kenan Sofuoğlu’nun aynı anda bir F-16’ya, bir iş jetine ve bir Formula 1 aracına meydan okuduğu gösteri ile devam etti.

Gökyüzünde ve pistte devam eden muhteşem gösterilere ek olarak; 12 kategoride teknoloji odaklı yarışmalara ev sahipliği yapacak olan etkinlik, ülke gençliğimizin dehasını kanıtlamasına olanak sağlayacak. 750 takımın ve 2.000’in üzerinde yarışmacının bulunduğu Teknofest etkinliğinde ASELSAN, TAİ, TÜBİTAK, Türksat, Baykar, BMC, İGA, İSBAK ve Roketsan; finalistlerin belirlenmesinde ve ödüllendirilmesinde oldukça önemli bir rol oynayacak.

Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Milli Teknolojiler, Halk Tarafından İncelenebilecek

Türkiye’nin geliştirdiği yerli projeler, çağımızın teknolojisine yakışır bir şekilde, sanal gerçeklik gözlüğü yardımıyla birebir boyutlarıyla incelenebilecek. Festival kapsamında Sanal Hangar’da yakından incelenebilecek yerli projelerimizin listesiyse şu şekilde:

İnsansız Hava Aracı ANKA

Milli Muharip Uçak

T625 Helikopteri

Göktürk-2 Uydusu

Yakın Destek Uçağı Hürjet

Yeni Nesil Eğitim Uçağı Hürkuş

Atak Helikopteri

Festival Kaç Gün Sürecek, Ulaşım Nasıl Sağlanacak?

Dört gün boyunca İstanbul Yeni Havalimanı’nda devam edecek olan Teknofest için 16 farklı noktadan ücretsiz İETT otobüsleri hizmet vermeyi sürdürecek. Sabah 9:00 ila akşam 19:00 arası hizmet veren otobüslerin yoğunluğu Türk halkının festivale olan ilgisine göre düzenlenecek. Dört gün boyunca ücretsiz otobüs hatlarının kaldırılacağı muhitler ise şu şekilde: