Minimalistlerin hayallerini süsleyebilecek bir cihaz, Japon şirket Mui tarafından hayata geçirildi. İnternete bağlanabilen bu ahşap 'ekran', oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

Mui’nin internete bağlı ahşap teknolojisi ilk olarak 2017’deki prototipi ile gösterilmişti. Bugün CES’de tam anlamıyla çalışan modeli gösterildi ve otelin kongre merkezinde tanıtılan ürünün oldukça verimli olduğu gözlemlendi.

Mui’nin en büyük hedeflerinden biri, akıllı ev ekranlarını evin içindeki mobilyalara entegre etmek ve bunu Amazon Echo Show veya Google Home Hub gibi cihazlarla yapmak istemiyor. Bugün gösterilen model, güncellenmiş, ana ekranında beş ikon olan minimal bir ara yüzle geldi. Bu ikonlar hava durumu, sıcaklığı kontrol etme, arka planda Spotify çalma, ışıkları ayarlama ve akıllı kapı zilini açma. Cihaz Sonos, Philips ve Nest gibi akıllı ev aletlerine bağlanmak için IFTTT’yi kullanıyor.

Ayrıca, ekranda tanımlanmış bir Google Asistan butonu da bulunuyor fakat ne yazık ki sesli sanal asistanı aktifleştirmek için sesli komut özelliği bulunmuyor, butona dokunmak gerekiyor. Çalışma şekli ise LCD ekrana verdiğiniz komutlar üzerinden gerçekleşiyor ve ekran her seferinde tek bir karaktere tepki verebiliyor.

Japon şirket, Kickstarter’da 110 bin dolara geçtiğimiz aralık ayında ulaştı ve firma üretime geçene kadar da kitle fonlaması yöntemine devam edecek. Mui, bu sene CES Yenilikçilik Ödülü’nü (Innovation Award) kazandı. Cihaz, destekçilerine 549 dolardan satılacak, raflardaki yerini aldığında ise fiyatının 999 dolar olması bekleniyor.