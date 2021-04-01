Devlere Tasarım Liderliği Yapan Murat Günak, TOGG'a Katıldı

TOGG tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut TOGG prototiplerinin tasarım danışmanı olan Murat Günak, tasarım lideri olarak TOGG'a katıldı.

İş odaklı bir sosyal platform olan LinkedIn’de yeni bir paylaşımda bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), TOGG markalı ilk otomobili heyecanla bekleyenleri sevindiren açıklamalarda bulundu.

TOGG tarafından yapılan açıklamaya göre 2019’un sonlarında gösterilen prototip modellerin tasarımında danışman olarak görev yapan dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı Murat Günak, 1 Nisan (bugün) itibarıyla "Tasarım Lideri" olarak resmen TOGG’a katıldı.

TOGG, geçmişte Mercedes, Volkswagen, Peugeot gibi dünya devlerinin tasarım ekiplerine de liderlik yapmış olan Murat Günak’ın tasarım lideri olarak şirkete katılmasını, “#YeniLigeYolculuk’a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı” ifadeleriyle duyurdu.

TOGG, söz konusu duyuruya bir video da ekledi.Videoda TOGG ailesi adına Murak Günak’a bir “hoş geldin” e-postası yazıldığı görülüyor. Bu arada; “Murak Günak kimdir?” sorusunun daha detaylı yanıtı için sizleri buradaki yazımıza bekliyoruz.

TOGG’un Murak Günak için paylaşmış olduğu duyuru videosu