Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatan Müslüm filminin, ikinci hafta sonuçları ortaya çıktı. Tüm zamanların en iyi ikinci 2. hafta sonu artış oranına sahip oldu.

Büyük beklentilerle çekilen ve çıkmadan önce en az 4 milyon izleyiciyi hedefleyen Müslüm filmi, ikinci hafta Box Office sonuçlarında da liderliğini sürdürmeye devam ediyor. İkinci haftanın sonunda seyirci sayısını %31,3 artıran Müslüm, toplamda 2.165.341 seyirciye ulaşmayı başardı.

İkinci hafta sonuçlarında 788.280 kişilik seyirciye ulaşan Müslüm, bu hızla giderse Kasım ayı içerisinde hedeflediği rakama ulaşmayı başaracak. İlk haftasında 300 bin seyirci ile açılış yapan Müslüm filmi, ülkemizde tüm zamanların en iyi 2. Hafta açılışını yapmayı başardı. Bu da izleyicilerin filmi beğendiğini ve yakın çevresine önerdiğini kanıtlıyor.

Başrolünde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Erkan Can, Ayça Bingöl, Şahin Kendirci gibi isimlerin yer aldığı film, bir biyografi filminden istenileni en iyi şekilde sağlamış görünüyor. Filmde Müslüm Gürses’in küçüklüğünü eski O Ses Türkiye şampiyonu Şahin Kendirci canlandırdı. Böyle büyük bir rolün üstesinden çok iyi bir şekilde gelen Kendirci, övgü yağmuruna tutuldu. Müslüm Gürses’in büyümüş halini canlandıran Timuçin Esen ise gerek oyunculuğu gerekse de seslendirdiği şarkılarla büyük bir kitle tarafından “oskarlık bir performans” sergilediği şeklinde övüldü.

Müslüm Gürses’in büyük aşkı Muhterem Nur’u canlandıran Zerrin Tekindor da son derece başarılı bir performans sergiledi. Daha ikinci haftasında olmasına rağmen bütçesini karşılayıp kar elde etmeye başlayan film, daha uzun bir süre daha sinemalarda yer alacak gibi duruyor.