"Mutant Koronavirüs, Maskelerden Dahi Bulaşabilir"

İtalya COVID-19 ile mücadele gücü başkanı, mutasyona uğrayan koronavirüsün maskelere rağmen bulaşabileceğini söyledi. Yeni virüse cerrahi maskelerin çözüm olmayacağı ifade edildi.

2020 yılının tamamını işgal eden koronavirüs salgınına farklı farklı ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinden gelen “aşı” haberleri umut olmuştu. Ancak ilk olarak İngiltere’de tespit edilen ve farklı ülkelerde de görülmeye başlanan SARS-COV-2 B117 mutasyonu, endişelerin yeniden alevlenmesine neden olmuştu.

Salgının ilk günlerinden bu yana yayılmasını önlemek için maske takmanın öneminden bahsediliyor. Ancak İtalya’nın COVID-19 ile mücadele gücünün başkanı Pier Luigi Bartoletti, koronavirüsün B117 mutasyonu hakkında endişeleri daha da artıran açıklamalarda bulundu.

"Mutasyona uğrayan koronavirüs, cerrahi maskelere rağmen bulaşabilir"

Bartoletti’ye göre SARS-COV-2’nin B117 mutasyonu, cerrahi maske takıldığında dahi bulaşma riskine sahip. Bartoletti, yeterli miktarda havalandırılmayan kapalı alanlarda uzun süre bulunulması halinde maske takılsa dahi yeni tip virüsün bulaşma ihtimalinin bulunduğunu, yine de FFP2 veya FFP3 tipi maskeler kullanıldığında bu riskin olmadığını belirtiyor.

“Virüs kendimizi korumak için aldığımız önlemlere adapte oluyor.” diyen Bartoletti, "İngiltere mutasyonu daha güçsüz bu da onu daha az ölümcül yapıyor ancak bundan (önlemlere adapte olmasından) dolayı çok daha fazla kişiye bulaşıyor. Henüz elimizde bilimsel bir kanıt yok ancak virüsün gittikçe daha fazla yayıldığını fark ettik.” ifadelerini kullandı.