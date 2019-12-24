Korku Seansı Tutkunları Buraya: Annabelle 4 Geliyor

James Wan tarafından yaratılan Conjuring (Korku Seansı) evreninin spin-off serilerinden biri olan Annabelle, geride bıraktığı üç filmi ile çok beğenilmişti. Bugün yayınlanan bir rapora göre, serinin arkasındaki stüdyo New Line, Annabelle 4 için resmen düğmeye bastı.

Korku sinemasının MCU’su (Marvel Sinematik Evreni) olarak nitelendirebileceğimiz Conjuring, ana seriye ek olarak Annabelle ve The Nun gibi spin-off’larla her geçen yıl daha da genişliyor.

Orijinal Conjuring filminin yayınlandığı 2013 tarihinden bu yana aynı anlatı dünyasında geçen 6 film izledik. Dünyaca ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren çiftinin inceledikleri doğaüstü vakaları ele alan Conjuring, üçüncü devam filmi ‘The Devil Made Me Do It’ ile 11 Eylül 2020'de geri dönecek.

Bugün, New Line’a yakın kaynaklara dayandırılan bir raporda, merakla beklenen Annabelle 4 için çalışmaların başladığı ifade ediliyor. Filmin ismi, oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar henüz belli değil; ancak stüdyo, Conjuring evreninin 8. filmi olacak olan yapımı onaylamış gibi görünüyor.

James Wan tarafından yaratılan Conjuring evreninin mali başarısından bahsetmeden olmaz. Hem ana seri hem de spin-off’lar şu ana kadar toplamda 1,9 milyar dolar gişe hasılatı topladı. Ve bunu yalnızca toplam 139,5 milyon dolarlık bütçeleri ile yaptılar.

Evren şu anda Godzilla'nın arkasından en yüksek hasılat yapan ikinci korku serisi konumunda. Annabelle 4 ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Filme dair yeni detaylar gün yüzüne çıktığı takdirde sizi güncel tutmaya devam edeceğiz.