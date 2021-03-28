Netflix'in çekimlerine devam ettiği The Witcher'ın ikinci sezonuna dair heyecanlandıran bir görüntü paylaşıldı. Görüntüde Wild Hunt'ın harekete geçmiş olabileceğini gösteren atlı ve korkunç zırhlı karakterler yer alıyordu.

Netflix'in izleyenlerini memnun eden popüler adaptasyonu The Witcher, ikinci sezonuyla yeniden izleyicilerle buluşmak üzere yolunda devam ediyor. Normal şartlarda bu yılın ilk yarısında yayınlanması planlanan dizi, birçok yapım gibi koronavirüs nedeniyle 2022'ye sarkacak gibi duruyor. Tarih konusunda henüz resmi bir açıklama olmaması da bu ihtimali güçlendiriyor.

The Witcher'ın ikinci sezonu hâlâ yapım aşamasındayken Netflix, diziye dair çok az detay paylaştı. Öyle ki ikinci sezondan gördüğümüz son görüntü haftalar önce karşımıza çıkmıştı. Bugünse daha önce gördüğümüz görüntülere kıyasla çok daha detaylı bir görüntü paylaşıldı. Gördüğümüz görüntüler, özellikle The Witcher 3: Wild Hunt'ı oynayanlara fazlasıyla tanıdık gelebilir.

Wild Hunt yeni sezonda geliyor mu?

Netflix tarafından resmen paylaşılmayan, NetflixWitcher isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde atı ve kendisi tamamen zırhla kaplı olan karakterleri görüyoruz. Wild Hunt grubunun hareketine geçtiğini gösteren bu görüntüde karakterlerin kullandıkları korku verici zırhlar, bize büyük oranda Eredin ve askerlerini hatırlatıyor. Görüntüdeyse Eredin'in kendisi yok gibi duruyor.

Bunun yanı sıra NetflixWitcher tarafından paylaşılan Tweet'te dizinin şu anda çekildiği yerlerden birisine de yer verildi. Bölgede yaşayanların söylediklerine göre The Witcher'ın ikinci sezonu, İngiltere'nin Kuzey Devon bölgesindeki Saunton Sands kumsalında çekiliyor. Görüntüler eğer yeniyse, birkaç kez sekteye uğrayan çekimlerin yeniden rayına oturduğu söylenebilir.

Netflix, The Witcher'a dair yakın zamanda yaptığı duyuruda yeni sezonda göreceğimiz isimleri ve karakterleri açıklamıştı. Buna göre The Witcher, Nenneke rolünde Adjoa Andoh, Phillippa Eilhart rolünde Cassie Clare, Fenn rolünde Liz Carr, Dijkstra rolünda Graham McTavish, Ba'lian rolünde Kevin Doyle, Cordingher rolünde Simon Callow ve Rience rolünde Chris Fulton'a yer verecek.