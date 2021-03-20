Antarktika'da Buzun Altında Yaşayan Canlılar Keşfedildi

Bir grup bilim insanı, Antarktika'dan geçtiğimiz haftalarda kopan dev bir buz dağının eski konumunda gerçekleştirdikleri araştırmalarda, dev buz dağının altında 50 yıl boyunca hapsolmuş ve orada yaşamayı başarmış canlı türleri olduğunu keşfettiler.

Geçtiğimiz haftalarda Antarktika'da oldukça büyük bir olay yaşanmış, dev bir parça Antarktika'dan ayrılarak Weddell Denizi'nde hareket etmeye başlamıştı. New York'un yaklaşık 2 katı büyüklüğündeki A-74 olarak isimlendirilen bu buz dağının geride bıraktığı boşlukta ise bilimsel araştırmalar başladı.

Bölgede araştırma yapan bilim insanları, özellikle kopuşun yaşandığı bölgede suyun derinliklerinde yaptıkları incelemelerde, buz gibi suya ve buz kütlesinin oradaki varlığına rağmen suda pek çok canlı türünün yaşadığını keşfettiler.

Yumuşakçalar, filtre besleyiciler ve daha fazlası:

Yüzeyin altındaki yaklaşık 30 km'lik derinlikte gerçekleştirilen çalışmalarda araştırma ekibinin kamerasına çeşit çeşit canlılar takıldı. Yüzeyden ve güneş ışıklarından bu kadar uzakta, bir buzulun altında ve buz gibi sularda yaşayan bu canlı türleri arasında yumuşakçalar, filtre besleyiciler, en az 5 farklı türde balık ve deniz yıldızları gibi çeşitli türler yer alıyor.

Çalışmayı yürüten Almanya'nın Bremerhaven kentindeki Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü (AWI) araştırmacıları, elde ettikleri bulgular ile ilgili olarak "Deniz tabanından alınan ilk görüntüler, onlarca yıldır kalın buzla kaplı bir bölgede inanılmaz bir biyolojik çeşitlilik seviyesini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Dev bir buz kütlesinin altında, güneş ışınlarından uzak bir şekilde yaşayan bu canlılara dair en çok merak edilen konu beslenmelerini nasıl gerçekleştirdikleri. Araştırmayı yürüten bilim insanları da bu soruya cevap bulabilmek için bölgeden tortu örnekleri almışlar ve bu bölgede ne türden besinlerin var olduğunu anlamaya çalışacaklar.