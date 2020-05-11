Popüler korku dizisi American Horror Story’nin yazarı Ryan Murphy, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda yeni AHS spin-off’unu duyurdu. Bir saatlik hikâyelerden oluşacak olan yeni dizinin ismi de açıklandı.

2011 yılında yayın hayatına başlayan American Horror Story, yayınlanan her yeni sezonuyla dünyasını biraz daha genişletti. Seyircilere sunulan yeni temalar, karakterler ve zaman dilimleri, dizinin birçok farklı yönde genişlemesini sağladı.

Görünüşe göre AHS evreni giderek büyümeye de devam edecek. Dizinin yazarı Ryan Murphy, diziye bir spin-off (yan hikâye) çekmeyi planlıyor. Murphy, Instagram hesabından AHS oyuncularıyla yapılan bir Zoom görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaştı. Murphy, paylaşımın açıklama kısmındaysa American Horror Stories adında yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

American Horror Stories:

"Eski güzel zamanları yâd ettiğimiz American Horror Story oyuncuları Zoom konuşması. Spin-off, American Horror Stories olarak isimlendirilecek (Bir saatlik bölümlerden oluşacak). Ana dizinin yeni sezonunun ve diğer şeylerin çekimine başladığımızda yazamam. Çok eğlenceliydi ve arayı kapattığımız için mutluyuz. Herkesi çok özledim."

Bu spin-off yapımı, tek bölüm konseptinde kısa, bir saatlik hikâyelerden oluşacak. Şu an için American Horror Stories’in orijinal diziyle aynı kanalda mı yayınlanacağı (FX) yoksa çevrimiçi bir platformda mı olacağı belli değil.

American Horror Story ise bu sene güz aylarında yayınlanacaktı ancak salgın sebebiyle çekimlerin durdurulması dizinin yayın tarihini de değiştirecektir. Murphy, dizinin yeni sezonun hava şartlarıyla çok bağlantılı olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bu gizemli yeni sezonun çekimlerine başlanıp başlanamayacağı konusu da belli değil diyebiliriz.

Siz de bir American Horror Story izleyicisi misiniz? Spin-off yapımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin yeni sezonundan beklentileriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.