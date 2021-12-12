Hayatımızın büyük bir parçası olan müzik, aynı zamanda arkadaşlarımızla yaptığımız paylaşımların büyük bir kısmını oluşturuyor. Ancak farklı uygulamalar kullanan arkadaşlar arasında müzik alışverişi zor olabiliyor. İşte tam olarak bu sorunu çözecek “MusicMatch” adlı uygulama bugün yayınlandı.

Bugün itibariyle arkadaşlarınızla müzik paylaşımınızı çok daha kolay hale getirecek bir uygulama Apple cihazlar için yayınlanıyor. “MusicMatch” olarak adlandırılan uygulama, Spotify ve Apple Music uygulamalarından linkleri paylaşılan müzikleri platform ayırt etmeden dinlemenizi sağlıyor. Buna ek olarak, Safari uzantısından da MusicMatch uygulamasını açmadan dinlemek istediğiniz şarkılara ulaşabiliyorsunuz.

MusicMatch hangi cihazlara gelecek?

Bugün yayınlanan MusicMatch uygulaması, iOS 15 kullanan bütün iPhone cihazlarda kullanılabilecek. App Store üzerinden ücretsiz indirilen uygulama, linkini kopyaladığınız şarkıyı Apple Music veya Spotify üzerinden açabilmenizi sağlıyor. Uygulamanın geliştiricileri Arthur Van Siclen ve Patrick Hardy, kendi arkadaşlarıyla müzik paylaşımlarının bir türlü istedikleri şekilde gerçekleşmemesi sebebiyle böyle bir uygulama geliştirdiklerini paylaşıyor.

Apple Music kullanıcısı olan Van Siclen, yıllardır kendisine Spotify üzerinden atılan linklere tıklayıp daha sonra sanatçının ve şarkının adını Apple Music üzerinden arayıp bulmaktan sıkıldığını ifade ediyor. Aynı şekilde Hardy de yıllardır müzik paylaşımı yaptığı Van Siclen ile şarkıları ‘tek seferde’ dinleyememekten şikayetçiydi. Buna bir çözüm bulmak isteyen ikili, arkadaşlarıyla müzik paylaşmayı kolaylaştıracak bir uygulama geliştirmeye karar verdiler.

Şu anda yalnızca iPhone cihazlarda indirilebilen MusicMatch, yakın bir zamanda macOS’a da gelecek. Uygulamanın belli platformlarla sınırlı kalmayacak şekilde tasarlandığını ifade eden Hardy, Mac bilgisayarlar için de uygulamanın ve Safari uzantısının hazırlık aşamasında olduğunu paylaşıyor. Aynı zamanda Tidal, YouTube Music, Pandora ve diğer popüler müzik uygulamaları için de destek gelmesi planlanıyor.