Oyunseverleri Gran Turismo serisiyle tanıştırmayı planlayan tamamen ücretsiz "My First Gran Turismo"nun çıkış tarihi açıklandı.

1997’den beri hayatımızda bulunan Gran Turismo, otomobil oyunu deyince akla gelen ilk serilerden biriydi. Şimdiye kadar 8’i ana olmak üzere toplamda 16 civarı oyunuyla karşımıza çıkan seri, gerçekçi yarış simülatörü olmasıyla çok seviliyordu. Son olarak 2022’de Gran Turismo 7’nin çıkış yaptığını görmüştük.

Şimdi ise PlayStation’ndan oyunseverleri çok sevindirecek bir haber geldi. “My First Gran Turismo” verilen isimli yapımın tamamen ücretsiz olarak çok yakında sunulacağı duyuruldu.

6 Aralık’ta gelecek, Gran Turismo 7’nin ücretsiz bir deneme versiyonu olacak

Sony. Tarafından yapılan açıklamaya göre My First Gran Turismo, 6 Aralık Cuma günü PS5 ve PS4 için piyasaya sürülecek. Oyunseverler, buradaki bağlantıdan PS Store sayfasına ulaşabilecekleri yapımı, tamamen ücretsiz bir şekilde alabilecekler.

My First Gran Turismo, basitçe anlatacak olursak Gran Turismo 7’nin ücretsiz bir deneme versiyonu olacak. Amacı, Gran Turismo serisini henüz deneyimlemeyenlere bu gerçekçi sürüş deneyimini yaşatmak olacak. 7’den 77’ye her yaştan oyuncuyu seriyle bağdaştırmak isteyen sürümde, birçok ikonik araç, etkinlikler ve pistler yer alacağı söyleniyor.

Yarın çıkışını yapacak deneme sürümünde 18 eşsiz araba oyunculara sunulacak. Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway gibi nostalji yaratacak pistlerin de yer alacağı gelen bilgiler arasında. Sony, yapımın PSVR2 desteğiyle geleceğini de ekliyor. Eğer yarış oyunlarıyla pek aranız yoksa ve bir şans vermek istiyorsanız, bu sürümü deneyimleyebilirsiniz.

My First Gran Turismo fragmanı