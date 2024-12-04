PlayStation'ın 2 CEO'sundan biri olan Herman Hults, yapay zekânın oyunlarda devrim yaratacağını düşündüğünü belirtti. Hults, buna rağmen insan dokunuşunun hiçbir zaman yerini alamayacağını da ekledi.

Yapay zekâ, her alanda karşımıza çıkmaya başlamış durumda. Oyun sektörü de bunlardan biri. Gelecekte muhtemelen birçok oyunun geliştirilme sürecinde yapay zekânın çok daha fazla kullanıldığını göreceğiz. Tabii ki bu durum, özellikle çalışanlar için endişe yaratıyor. Buna rağmen aynı zamanda oyun deneyimini çok başka bir seviyeye çıkarma ihtimali de var.

Sektörden sık sık bu konu hakkında açıklamalar görüyorduk. Şimdi ise PlayStation patronundan bir açıklama geldi. Konsolun 30. Yıldönümüne özel BBC’ye konuşan PlayStation’ın eş CEO’su Hermen Hults, yapay zekânın oyunlarda devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Devrim yaratsa da insan dokunuşunun yerini asla alamayacak

Hultz, yapay zekânın oyun geliştirmede önemli bir rolü olacağını düşündüğünü belirtirken gerçekten de her şeyi değiştirebilecek devrim niteliğinde bir teknoloji olduğunu da ekledi. Ancak hiçbir zaman insan dokunuşunun yerini alamayacağının da altını çizdi.

Yani Hultz’a göre yapay zekâ, oyunları geliştirirken birçok yeniliği beraberinde getirecek fakat her zaman insan geliştiricilere ihtiyaç olacak. Ünlü iş insanı, aradaki dengeyi korumanın çok önemli olacağını belirtiyor. Ona göre hem yapay zekâ hem de insan kullanımının doğru ayarlanması şart.

Daha önce de PlayStation’dan konuya ilişkin açıklamalar görmüştük. PS Studios’un Ürün Başkanı Asad Qizlibash, teknolojinin tüketiciler için “daha kişiselleştirilmiş” deneyimler yaratacağını söylerken Z kuşağı ve Alfa kuşağı için önemli bir unsur olacağını da eklemişti.