Mynet, 32 Milyon Oyunculu 2 Basketbol Oyununu Satın Aldı

Ülkemizin en eski internet platformlarından biri olan Mynet, mobil oyuncuların yakından bildiği iki basketbol oyununu satın alarak önemli bir yatırım yaptı.

Mobil platformun en sevilen basketbol oyunlarından olan Real Basketball ve Basketball Kings, artık Mynet çatısı altında geliştirilecek. Mobilecraft ile yapılan uzun süreli pazarlıklar en sonunda sonuç verdi ve iki oyun da Mynet bünyesine katıldı.

Yapılan satın alımla ilgili konuşan Mynet CEO'su Bilgen Aldan önemli açıklamalarda bulundu: "Bu satın alımlar, Mynet küresel bir oyun yayıncısı ve oyun ihracatçısı olma yolunda attığı ilk adım diyebiliriz. Yeniden yapılanma planlarımız kapsamında, Mynet küresel bir internet markası olma amacında ve oyun dünyasında da gücümüzü artırmayı planlıyoruz. Mynet olarak, yakın gelecekte oyun sektöründe çok ses getirecek projelere imza atacağız."

Mynet'in önümüzdeki süreçte yeni alımlar yapmaya açık olduğunu belirten Aldan, bağımsız geliştiriciler ve oyun stüdyolarını bünyesine katıp yayıncı olarak sektöre yön vermek istediklerini açıkladı. Mynet tarafından satın alınan bu iki oyunu cihazınıza yüklemek için hemen aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Real Basketball

Basketball Kings