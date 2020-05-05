NASA’nın Ay’a İnsanlı İniş Projesi İçin Türk Şirkete Görev

Forbes’un en zengin 100 Türk listesinde de yer alan Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahip olduğu küresel havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), NASA’nın Ay’a iniş projesinde önemli bir göreve imza atacak. Şirket, mürettebat modülü teknolojisini üretecek.

NASA'nın İnsan İniş Sistemi (HLS), NASA'nın Ay keşfi için hazırlanan Artemis programının en önemli parçalarından biri. Eren ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC) ise astronotları ve kargolaro Ay’ın yüzeyine taşıyacak HLS mürettebat modülünün geliştirilmesinde rol alıyor. Bilimsel veri ve kaynak sağlamanın yanı sıra Mars görevleri için Ay'da edinilecek tecrübenin bir basamak olması amacıyla tasarlanan bu programla ilgili SNC’nin başkanı Eren Özmen şunları söyledi:

"SNC, bugüne kadar güneş sistemindeki her gezegen dahil olmak üzere, 450'nin üzerinde uzay görevini gerçekleştirdi. Bugün, Ay’a gidecek olan Artemis görevinde NASA'ya ve Dynetics'e destek verdiğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz."

SNC, 4 astronotun uzayda yaşamasını sağlamasına ortam hazırlayan ‘şişirilebilir kapsül LIFE (Hayat)TM prototipini’ geliştirdi. Mürettebat değerlendirmesi ve testleri için bir HLS test parçasını da geliştirecek olan SNC’nin ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan görev kontrol merkezi, NASA ihalesi sonrası fırlatılacak Dream Chaser®️ uzay uçağı için de geçerli olan yörünge üstü operasyonların sunulmasını sağlıyor.

Ay’a insanlı iniş sistemi için güçlü bir ekip yarattıklarını belirten Özmen, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu önemli görev için Dynetics'in yetenekli ekibine SNC'nin insanlı uzay uçuşu uzmanlığıyla katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Dynetics'in ve SNC'nin birleşen sistem mühendisliği ve entegrasyon kabiliyetleri, bunun gibi hızlı bir geliştirme programının gerektirdiği çeviklik ve esnekliğe sahip, insanlı iniş sisteminin zorlu geliştirme ve test gerekliliklerini karşılayabilen güçlü bir ekip ortaya çıkartıyor."

NASA’nın 2024 yılından başlamak kaydıyla astronotların Ay’a ayak basmaları ve 2028 yılında da sürdürülebilir görevleri planlanması hedefleniyor. Daha fazla bilgi için şuradaki adresi ziyaret edebilirsiniz.