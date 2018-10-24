Hubble'a Türk İşi Tamir: Jiroskop Restart ile Düzeltildi

Teknolojik sorunların çözümü hemen her zaman aynı adımla başlar; sorunlu alet önce bir yeniden başlatılarak. Bu durum evdeki modemde de aynı, koskoca Hubble Teleskopu'nda da.

NASA'nın son dönemde sıkıntılar yaşadığı Hubble için bulduğu çözüm, oldukça basit ama etkili oldu. Sorun çıkartan yedek jiroskopa aktif bir yeniden başlatma yapan NASA, sorunu çözmeyi başardı.

NASA'nın Hubble'da bulunan jiroskop ile ilgili yaşadığı problem, aletin hatalı dönüş oranları vermesiydi. Yedi buçuk yıldır çalışmayan alet belli ki bozulmuştu. NASA bu durumu çözmek için aleti bir saniyeliğine kapatıp, tekerleği durmadan önce tekrar açarak çözmeye çalıştı ama başarısız oldu. Bunun üzerine yeni bir yaklaşım denediler. Jiroskopun dönüşünü düşük ve yüksek hızlar arasında değiştirirken, teleskobu da ters yönde çevirdiler.

Modeme reset atmaktan biraz daha kompleks olsa da ağ ayarlarıyla oynamaktan çok da farklı olmayan bu işlem sonucunda sorun ortadan kalkmış gibi duruyor. Yine de NASA ek testler uygulayacaklarını açıkladı.