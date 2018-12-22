NASA'dan Su Aygırına Benzeyen Asteroitle İlgili Espri

Dünyamıza doğru yaklaşan oldukça büyük kütleli bir asteroit, NASA radarları tarafından görüntülendi. Fotoğraflar incelendiğinde ise yüzleri gülümseten bir tablo ortaya çıktı.

NASA, dünyaya yaklaşan herhangi bir gök cismi olduğunda, bu bilgiyi tahmini görülme saatleri ve o cismin tarihiyle birlikte dünyayla paylaşıyor. Yeni yıla girmemize günler kala ise görüntülenen bir asteroit, esprili yaklaşımlar yapılmasına sebep oldu. Neden mi? Çünkü Dünya'ya yaklaşan bu asteroit bir su aygırına benziyor.

2003 SD220 olarak isimlendirilen ve tam 400 yıldır dünyaya yaklaşmakta olduğu tahmin edilen bu gök cismi, 2070 senesine kadar Dünya'ya bu kadar yakın mesafelere gelmeyecek. Sosyal medyayı oldukça etkili bir pazarlama yöntemi olarak aktif kullanan NASA, Twitter hesabından "Yılbaşı hediyesi için su aygırı mı istemiştiniz?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşımına asteroitin güvenle Dünya'nın yanından geçtiğini ve şu an uzaklaşmakta olduğunu da ekledi.

1,6 kilometre uzunluğunda ve su aygırı şeklinde olan bu gök cismi, ebat olarak Dünya'ya doğru gelmesi durumunda oldukça büyük hasar verebilecek bir büyüklüğe sahip. Uzay Ajansı bu nedenle, gözlem altında tuttuğu bu gök cisminin fotoğrafları radarına yansıyınca da, oluşan tablo karşısında esprili paylaşımlarda bulundu.