NASA'dan Uyarı: "Kalın Giyinin, Mini Buzul Çağı Geliyor"

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından son yapılan iklim araştırmaları, bu kış, en son yaklaşık 600 yıl önce görülen Mini Buzul Çağı'nın geri dönebileceğini belirtiyor.

NASA uzmanlarından gelen açıklamaya göre Güneş'in dış katmanındaki Güneş lekeleri ve üst atmosfer tabakası olarak adlandırılan Termosfer'in incelenmesi sonucunda vahim bir tabloyla karşılaşıldı. Buna göre Termosfer hiç olmadığı kadar soğuma ve daralma belirtileri gösteriyor.

Bununla birlikte dış katmandaki Güneş lekelerinin, uzun süredir olmadığı kadar az miktarda gözlemlendiği belirtildi. Bu lekelerin azlığı, Dünya'daki sıcaklıkların hiç olmadığı kadar düşeceğine işaret ediyor.

Bu tür bir uyku evresine yüz yıllardır rastlanmadığını belirten NASA uzmanları, sürecin böyle sürmesi halinde birkaç ay içerisinde gireceğimiz kış ayının rekor soğuklara sahne olacağını belirtti. NASA'da araştırmalarını sürdüren Tony Philips ve Martin Mlynczak da konuyla ilgili duydukları endişeyi ifade etti. Nitrik oksit seviyesinin tam 10 kat düştüğünü belirten araştırmacılar, dünyamızın dondurucu soğuklarla karşı karşıya olmak üzere olduğunu ekledi.