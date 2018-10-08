NASA'dan Apollo 11 Uçuşuyla İlgili 10.000 Farklı Fotoğraf

NASA, neredeyse 50 senedir dillendirilen komplo teorilerinden sıkılmış olacak ki Apollo 11 tarafından çekilen 10 binden fazla fotoğrafı paylaştı.

"Ay'a hiç ayak basılmadı ve NASA bunları bir film stüdyosunda simüle ederek insanları kandırdı!"

Dizilere, filmlere, kitaplara, belgesellere hatta GTA: Vice City gibi oyunlara dahi konu olan 50 yıllık bir komplo teorisinden söz ediyoruz. NASA, her ne kadar 60 yıllık tarihiyle, skandalları ve gizemleriyle oldukça 'karanlık' bir kuruluş olsa da, Ay'a ayak basıldığı konusunda hep ısrarcı oldu. Bunca yıllık dedikodudan ve komplo teorilerinden sıkılmış olacaklar ki bu muhabbete bir son vermeye karar vermişler.

NASA'nın resmi Flickr Apollo sayfası aracılığıyla Apollo 11'in Ay yolculuğu ile ilgili tam 10.000'den fazla fotoğraf paylaştı. Uzay aracının Dünya'dan fırlatılışından başlayan ve geri dönüşüne kadar neredeyse her anından kaydedilmiş fotoğraflar bu tartışmaya son verir mi yoksa '10.000 tane fotoğrafı da montajlamışlar!' türevi yorumlar gelmeye devam edecek mi, bunu beraber göreceğiz.

NASA tarafından yayınlanan fotoğrafların tamamına göz atmak isterseniz resmi Flickr hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NASA Tarafından Yayınlanan Fotoğraflardan Birkaçı