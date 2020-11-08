NASA’nın Araç Kondurduğu Asteroidin İçi Boş Çıktı

NASA’nın Osiris-Rex adını verdiği uzay aracı yakın zamanda Bennu asteroidine konmayı başardı. Yapılan incelemede göktaşının içinin boş olduğu ortaya çıktı.

Son yıllarda incelenen gök cisimleri arasında pek çok garip yapı var ancak hiçbiri Bennu asteroidi kadar ilgi çekici değil. Bu asteroid incelendikçe daha da garip hale geliyor. Şimdi de göktaşının içinin boş olduğu ortaya çıktı.

Asteroid yüzeyine geçtiğimiz günlerde iniş yapan NASA aracı Osiris-Rex, görece düz yüzeyiyle ideal iniş noktası olan Bennu’ya konmuştu. Araçtan gelen görüntüler de asteroidin yapısı hakkında bilgiler sundu.

Asteroid yüzeyi parçalandı

NASA asteroid üzerindeki en düz noktalardan birini bulup o noktaya kondu ve örnek aldıktan sonra hemen havalandı. Toplanan örneklerin beklenenden çok daha yumuşak olması araştırmacıları şaşırtsa da esas sürpriz daha sonra geldi: aracın üzerinde bulunduğu yüzey çökmeye başladı.

Uzay aracı taş ve toz örneklerini havalandırmak için nitrojen püskürttü ve daha sonra havalanan parçaları çekti. Gezegenin yumuşak yüzeyine hazır olmayan araştırmacılar bu nedenle planlanandan fazla parça topladı. Bu da aracın örnek malzeme haznesinin zarar görmesine neden olmuştu.

Bu yaşananlar Bennu ile ilgili sürprizlerin sonu olmadı. Yakın zamanda Kolorado Üniversitesi’nden araştırmacılar, uzay aracı tarafından toplanan araştırma örnekleri üzerinde yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre asteroidin içi boş.

Bennu kendini parçalıyor

Araştırmada, “Asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz.” diyen Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü profesörü Daniel Scheers, göktaşının kendi sonuna gidebileceğini belirtti.

Yapılan çalışmalarda Osiris-Rex’in Bennu’nun etrafında geçirdiği sürede elde ettiği kütleçekim verileri kullanıldı. Aynı zamanda Bennu’nun kendi ekseni etrafındaki dönüşünde misket boyutlarında kaya parçalarını uzaya saçtığı da ifade edildi. Parçaların hareketlerini takip eden görev yöneticileri, asteroidin merkezi çekim gücünü hesapladı.

Bennu’nun en zayıf olduğu noktası ekvator bölgesi. Her dört saatte bir kendi ekseni etrafında bir tur dönen gök cismi gittikçe de hızlanıyor. Scheers bu nedenle gök cisminin ileride bu dönüş nedeniyle kendini parçalayabileceğini ifade ediyor.