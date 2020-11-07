Planlanan Yeni Uydu Takımı Çarpışma Riski Yaratıyor

AST & Science ekibi, SpaceMobile adlı bir uydu ağı geliştirme planı yapıyor. NASA, bu ağdaki uyduların yeryüzünü gözlemlemekte kullanılan uydularla çarpışabileceği uyarısında bulundu.

Elon Musk ve SpaceX’in uydularla dünyanın dört bir yanına internet götürme fikri aslında çok da yeni değil. Hatta SpaceX bu alanda yalnız da sayılmaz. Kendi uydu takımını oluşturmak isteyen firmalar var. Bunlardan biri de AST & Science.

NASA, firmanın çalışmalarında kuracağı genişbant uydu ağı için çekincelerini dile getirdi. Ajansa göre ağ için kullanılacak uyduların yörüngedeki diğer uydularla çarpışma riski oldukça yüksek.

Uzay trafiği karışabilir

30 Ekim’de NASA’nın ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) için hazırladığı raporda yeni ağın oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Bu rapor, Texas merkezli firmanın yüzeyden yaklaşık 720 kilometre yükseklikte 243 uyduyu kullanma planını gerçekleştirmesi için gerekiyordu.

SpaceMobile adlı bu oluşum, akıllı telefonlara doğrudan genişbant bağlantı sağlayacak. Bunu başarmak için de firmanın uyduları çok büyük antenler kullanacak. Antenlerin alanı 900 metrekareyi bulacak. Yani Starlink uydularına kıyasla oldukça büyük olacaklar.

Her ne kadar biz uzayı sonsuz bir boşluk olarak görsek de yörüngemiz oldukça kalabalık. Bu trafiğe bu kadar büyük uyduların eklenmesi de NASA’ya göre çarpışma ve yakın geçme olasılıklarını da ciddi oranda arttıracak.

O irtifada başka uydular var

NASA ayrıca projede hedeflenen irtifa konusunda da özel olarak uyarıda bulunuyor. Zira bu irtifada şu anda A-Train adı verilen ve NASA ve uluslararası ortakları tarafından kullanılan 10 uyduluk bir yer gözlem ağı yer alıyor. Her ne kadar A-Train 705 kilometre irtifada olsa da tam bulundukları yükseklik 690 km ile 740 km arasında değişiklik gösterebiliyor.

NASA’ya göre yeni uydu ağı, ajansın kendi çalışanlarının yılda 1500 yer değiştirme ve 15000 planlama aktivitesi yapmasına neden olacak. Bu da günde 40 manevra demek. Ayrıca ajans o irtifada pek çok atık yapı bulunduğunu da mektubuna ekleyerek AST & Science ekibine yeni bir irtifa seçmeleri tavsiyesinde bulundu.