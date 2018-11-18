Kepler Uzay Teleskobu'nun Görevi Resmen Sona Erdi

Kepler Uzay Teleskobu bir süredir görevini yerine getirmesini engelleyen yakıt sorunlarıyla uğraşıyordu ve geçtiğimiz günlerde teleskobun NASA ile iletişimi tamamen kesildi.

Kepler Uzay Teleskobu, 7 Mart 2009'da NASA tarafından göreve gönderildiğinden beri 3750 öte gezegenin tam %70'ini tek başına keşfetti. Yeryüzü'nden yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta görev yapan teleskop, bir süredir yakıt sorunu yaşıyordu ve birkaç kez 'hayata geri dönmek için' çabalasa da NASA, teleskopla olan tüm iletişimlerinin 15 Kasım itibariyle kesildiğini açıkladı.

NASA, geçtiğimiz ay konu ile ilgili bir açıklama yaparak Kepler'in artık çalışamayacak durumda olduğunu belirtmiş, teleskobun bilimsel görevlerinin 30 Ekim'de sonlandığını söylemişti. Ardından geçen 15 gün boyunca teleskoba son komutlar gönderildi ve 15 Kasım itibariyle Kepler Uzay Teleskobu, yola çıktığı Dünya'dan 150 milyon kilometre uzakta yalnızlığa terk edildi.

Kepler Uzay Teleskobu, NASA'nın tek gezegen kaşifi değil. Şimdiye kadar 2.000 gezegen keşfetmiş olan Kepler'in yerini yeni gezegen kaşifi TESS almış durumda ve bu yeni teleskobun 400 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olduğunu düşünürsek gelecekte yeni gezegenlere dair daha sık haber alacağız diyebiliriz.