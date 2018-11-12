Bir Milyarder, Satürn'ün Uydusunda NASA ile Yaşam Arayacak

Satürn'ün uydularından birisi olan Enceladus, yaşam formu bulundurması en muhtemel gök cisimlerinden birisi. Milyarder Yuri Milner ise canlı formu araştırmaları için NASA ile işbirliğine gidecek.

Satürn'ün en büyük altıncı uydusu Enceladus, yer altı okyanuslarından dolayı yabancı yaşama ev sahipliği yaptığı düşünülen en gizemli bölgelerden birisi. Rus asıllı Yuri Milner ise Enceladus'ta yaşam formunun olup olmadığını araştırmak isteyen meraklı bir milyarder.

NASA, milyarder Yuri Milner'a araştırmaları konusunda yardımcı olacak. Satürn'ün uydusunda yaşam bulmayı hedefleyen Milner, bunun için kar amacı gütmeyen bir vakıfla da anlaşacak. NASA bu araştırma için 70.000 dolardan (382.796 TL) fazla parayı gözden çıkarttı.

Soğukluğuyla bilinen uydu Enceladus, bilim insanlarının araştırmalarına göre Güneş Sistemi'nde canlı bulundurmas en muhtemel bölge. Araştırmacılar, uydudaki çalışmanın oldukça önemli olduğunun altını çizerek, gelecekteki yabancı yaşam arayışına da önceliğe sahip olduğunu belirtiyorlar. Bununla birlikte NASA dışında Avrupa Uzay Ajansı'nın da Enceladus araştırması için para finanse etme ihtimali var.