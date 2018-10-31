Parker Solar Probe Aracı Gelmiş Geçmiş En Hızlı Uzay Aracı

Parker Solar Probe, an itibarı ile insan eliyle tasarlanan ve Güneş'e en yakın olan obje olarak tarihe geçmiş durumda.

Bugün pasifik saatiyle 10.54'te, Parker Solar Probe, tam 42 yıllık hız rekorunu kırarak dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı aracı oldu. Saatte tam 246,960 kilometrelik hıza ulaşan araç, Almanya-ABD ortak yapımı olan Helios 2 görevinin 1976'da kırdığı rekoru geçti.

Araç, önümüzdeki süreçte bu rekoru geliştirmeye devam edecek. Solar Probe'un 2024 yılında saatte 692,017 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi. Elbette, Solar Probe'un 12 Ağustos 2018'deki fırlatılış amacını gerçekleştirerek, Güneş'e hiçbir aracın ulaşamadığı kadar yaklaşmayı başardı.

Solar Probe, gelecek 7 yıl içerisinde -en az- 24 defa Güneş'e yakın mesafeden geçecek ve son devrinde Güneş'e 6 milyon 115 bin kilometre kadar yaklaşacak. Aracın kasım ayında hedefine ulaşmadan önce, Venüs'ün çekim gücünden faydalanarak gezegeni geçeceği belirtiliyor.