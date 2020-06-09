NASA’nın Uzay Aracı, Bennu Asteroitine İniş Yapıyor

NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroitinden örnek almak için alçalmaya başladı. Uzay aracı, Bennu’nun örnek toplanacak bölgeleri arasında yer alan Osprey’in yüksek çözünürlüklü görüntülerini de elde etti.

NASA'nın OSIRIS REx uzay aracı, 2018 yılından bu yana Bennu asteroitinin etrafında dönüyor. Asteroitin detaylı görüntülerinin elde edilmesini sağlayan uzay aracı, şimdi de Bennu’nun üzerinden örnekler almak gök taşına yaklaşmaya başladı.

Asteroitin yüzeyinden örnek almak önemli olmakla beraber oldukça zor bir görev. NASA, 20 Ekim’de Bennu’nun Nightingale ismi verilen bölgesinden örnek alacak. Ancak bu bölgeden örnek alınmadan önce asteroit üzerindeki bir başka bölge olan Osprey’de çalışma yapılacak.

Osprey bölgesinin yüksek çözünürlüklü 347 görüntüsü elde edildi

OSIRIS REx, bu nedenle 26 Mayıs’ta Osprey’e dalış yapmaya başladı. Osprey’in 250 metre üstünde olan uzay aracı, bölgenin 347 görüntüsünü elde etti. Görüntülerin birleştirilmesiyle, Osprey’in oldukça net bir görüntüsü elde edildi.

OSIRIS REx, Bennu’nun yüzeyinden örnek almak için TAGSAM ismiyle bilinen robotik kolu kullanacak. Yaklaşık 3.4 metre uzunluğundaki robotik kol, üç eklem, bir örnek toplayıcı kafa ve basınçlı azot gazından meydana geliyor.

Uzay aracı, Bennu’nun yüzeyine indiğinde kolunu açacak ve örnek toplayıcı kafasını asteroitin yüzeyine dokunduracak. Kafa, yüzeye dokunduğunda azot gazı serbest bırakılacak ve yüzeyden örnekler alınacak. Asteroitin yüzeyinden örnek toplandığından emin olmak için örnek toplayıcı kafa fotoğraf da çekecek. NASA, bu şekilde Bennu’nun yüzeyinden en az 60 gram örnek toplamayı planlıyor.

Bennu gibi bir asteroitin yakından incelenmesi ve üzerinden toplanacak örneğin Dünya’ya getirilmesi, Güneş Sistemi’nin erken dönemleri hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Bennu, benzersiz bir şekilde iyi korunduğu için Güneş Sistemi’nin oluşumu hakkında bilgi vermekle beraber Dünya’daki yaşamın kökeni hakkında da önemli bilgiler sunabilir.